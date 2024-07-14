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Надежный и выносливый 193-сильный «японец» теперь в России: цена доступна

В России поступил в продажу самый надежный компактный кроссовер в мире Honda CR-V

Цена на кроссовер Honda CR-V, поступающий сейчас в Россию по альтернативным каналам, стартует от 3 300 000 рублей. Столько стоит переднеприводный автомобиль 2024 г. в., продает его автосалон из Благовещенска.

Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой мощностью 204 л. с., сочетающей в себе 2,0-литровый бензиновый атмосферник (выступает в роли генератора, подзаряжающего батарею), вариатор и 184-сильный электродвигатель.

Honda CR-V
Honda CR-V

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ГИД ПО КАСКО

Бензиновый вариант переднеприводного CR-V, оснащенный 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 л. с. и тем же вариатором, предлагает дилер из Калуги за 3 390 310 рублей. В стоимость включены все расходы, включая утильсбор, ЭПТС и прочее.

Интерьер Honda CR-V
Интерьер Honda CR-V

Премиум-кроссовер по цене Весты — стоит ли брать

Стоимость бензинового полноприводного Honda CR-V начинается от 3,8 млн рублей, продают такой автомобиль в Благовещенске. Во Владивостоке аналогичный кроссовер стоит от 3 945 000 рублей, в Уфе – от 3 980 000 рублей. Комплектации у предлагаемых к покупке кроссоверов богатые.

В мае 2023 года эксперты портала iSeeCars признали Honda CR-V самым беспроблемным компактным кроссовером на рынке, способным проехать свыше 400 тысяч километров.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

Источник: Автоновости дня

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 1
14.07.2024
Фото:Honda
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Отзывы о Honda CR-V ()

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

я не нашел

Недостатки:

сплошное г за такие деньги!

Комментарий:

недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.

-18