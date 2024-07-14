Надежный и выносливый 193-сильный «японец» теперь в России: цена доступна
Цена на кроссовер Honda CR-V, поступающий сейчас в Россию по альтернативным каналам, стартует от 3 300 000 рублей. Столько стоит переднеприводный автомобиль 2024 г. в., продает его автосалон из Благовещенска.
Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой мощностью 204 л. с., сочетающей в себе 2,0-литровый бензиновый атмосферник (выступает в роли генератора, подзаряжающего батарею), вариатор и 184-сильный электродвигатель.
Бензиновый вариант переднеприводного CR-V, оснащенный 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 л. с. и тем же вариатором, предлагает дилер из Калуги за 3 390 310 рублей. В стоимость включены все расходы, включая утильсбор, ЭПТС и прочее.
Стоимость бензинового полноприводного Honda CR-V начинается от 3,8 млн рублей, продают такой автомобиль в Благовещенске. Во Владивостоке аналогичный кроссовер стоит от 3 945 000 рублей, в Уфе – от 3 980 000 рублей. Комплектации у предлагаемых к покупке кроссоверов богатые.
В мае 2023 года эксперты портала iSeeCars признали Honda CR-V самым беспроблемным компактным кроссовером на рынке, способным проехать свыше 400 тысяч километров.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.
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Источник: Автоновости дня
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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Отзывы о Honda CR-V ()
я не нашел
сплошное г за такие деньги!
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.