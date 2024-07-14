Надежный и выносливый 193-сильный «японец» теперь в России: цена доступна

В России поступил в продажу самый надежный компактный кроссовер в мире Honda CR-V

Цена на кроссовер Honda CR-V, поступающий сейчас в Россию по альтернативным каналам, стартует от 3 300 000 рублей. Столько стоит переднеприводный автомобиль 2024 г. в., продает его автосалон из Благовещенска.

Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой мощностью 204 л. с., сочетающей в себе 2,0-литровый бензиновый атмосферник (выступает в роли генератора, подзаряжающего батарею), вариатор и 184-сильный электродвигатель.

Honda CR-V

Бензиновый вариант переднеприводного CR-V, оснащенный 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 л. с. и тем же вариатором, предлагает дилер из Калуги за 3 390 310 рублей. В стоимость включены все расходы, включая утильсбор, ЭПТС и прочее.

Интерьер Honda CR-V

Стоимость бензинового полноприводного Honda CR-V начинается от 3,8 млн рублей, продают такой автомобиль в Благовещенске. Во Владивостоке аналогичный кроссовер стоит от 3 945 000 рублей, в Уфе – от 3 980 000 рублей. Комплектации у предлагаемых к покупке кроссоверов богатые.

В мае 2023 года эксперты портала iSeeCars признали Honda CR-V самым беспроблемным компактным кроссовером на рынке, способным проехать свыше 400 тысяч километров.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня