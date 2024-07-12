Российский авторынок вошел в топ-5 самых крупных в Европе

«Автостат»: авторынок России по итогам июня занимает пятое место в Европе

Несмотря на то, что авторынок России по итогам июня текущего года замедлился, он занял пятое место в Европе. Такие данные обнародовали специалисты «Автостата» со ссылкой на информацию от национальных ассоциаций европейских автопроизводителей.

Лидером по реализации автомобилей в июне стала Германия – там реализовано 297 329 машин (+6,1%). Второе место у Франции с показателем 181 712 единиц (-4,8%). Тройку лидеров замыкает Британия – 179 263 проданных автомобиля (+1,1%). Затем идет Италия с 160 046 реализованных машин (+15,2%).

Если при анализе автомобильного рынка Европы учесть Россию, то наша страна сохранила пятое место в европейском рейтинге. По итогам июня 2024 года объем рынка легковых автомобилей в стране составил 124 394 штук (+50,9%).

В июне на 2,2% вырос рынок Испании – 103 357 машин. Отмечается, что продажи автомобилей предприятиям и частным лицам в этой стране демонстрируют падение, связанное с началом периода летних отпусков.

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Источник: autostat.ru