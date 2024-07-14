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Неубиваемый Toyota Land Cruiser 70 стал менее доступным: как изменилась цена

Трехдверная версия Toyota Land Cruiser 70 подорожала в России до 6,5 млн рублей

Легендарный Toyota Land Cruiser 70, известный своей надежностью и внедорожным потенциалом, продолжает покорять сердца российских автолюбителей. Однако, в последнее время цены на эти рамные внедорожники ощутимо выросли.

Если в июне за трехдверный Land Cruiser 70 просили 6 миллионов рублей, то сейчас за аналогичную машину с идентичными характеристиками придется выложить уже 6,5 миллионов.

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70
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Влияют ли свечи на отдачу и аппетит мотора? Вы удивитесь!

Несмотря на рост цен, выбор модификаций Land Cruiser 70 остается достаточно широким.

В Новосибирске представлен трехдверный Land Cruiser 71. Он оснащен кожаным салоном, мультимедийной системой с сенсорным экраном, парковочными датчиками и камерой заднего вида. Под капотом 4,0-литровый бензиновый атмосферный двигатель, работающий в паре с механической коробкой передач.

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70

Во Владивостоке можно найти 5-дверный Land Cruiser 76 2023 года выпуска. Он комплектуется 4,2-литровым дизельным мотором, механической коробкой передач и базовым оснащением, включающим фронтальные подушки безопасности, простую аудиосистему и кондиционер. Цена такого автомобиля составляет 6,388 млн рублей.

Также во Владивостоке предлагается пикап Land Cruiser 79 с 4,5-литровым дизельным двигателем мощностью 202 л. с. и механической коробкой передач. Стоимость этого мощного трудяги — 6,458 млн рублей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
14.07.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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