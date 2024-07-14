Неубиваемый Toyota Land Cruiser 70 стал менее доступным: как изменилась цена

Трехдверная версия Toyota Land Cruiser 70 подорожала в России до 6,5 млн рублей

Легендарный Toyota Land Cruiser 70, известный своей надежностью и внедорожным потенциалом, продолжает покорять сердца российских автолюбителей. Однако, в последнее время цены на эти рамные внедорожники ощутимо выросли.

Если в июне за трехдверный Land Cruiser 70 просили 6 миллионов рублей, то сейчас за аналогичную машину с идентичными характеристиками придется выложить уже 6,5 миллионов.

Toyota Land Cruiser 70

Несмотря на рост цен, выбор модификаций Land Cruiser 70 остается достаточно широким.

В Новосибирске представлен трехдверный Land Cruiser 71. Он оснащен кожаным салоном, мультимедийной системой с сенсорным экраном, парковочными датчиками и камерой заднего вида. Под капотом 4,0-литровый бензиновый атмосферный двигатель, работающий в паре с механической коробкой передач.

Toyota Land Cruiser 70

Во Владивостоке можно найти 5-дверный Land Cruiser 76 2023 года выпуска. Он комплектуется 4,2-литровым дизельным мотором, механической коробкой передач и базовым оснащением, включающим фронтальные подушки безопасности, простую аудиосистему и кондиционер. Цена такого автомобиля составляет 6,388 млн рублей.

Также во Владивостоке предлагается пикап Land Cruiser 79 с 4,5-литровым дизельным двигателем мощностью 202 л. с. и механической коробкой передач. Стоимость этого мощного трудяги — 6,458 млн рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня