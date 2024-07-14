Неубиваемый Toyota Land Cruiser 70 стал менее доступным: как изменилась цена
Легендарный Toyota Land Cruiser 70, известный своей надежностью и внедорожным потенциалом, продолжает покорять сердца российских автолюбителей. Однако, в последнее время цены на эти рамные внедорожники ощутимо выросли.
Если в июне за трехдверный Land Cruiser 70 просили 6 миллионов рублей, то сейчас за аналогичную машину с идентичными характеристиками придется выложить уже 6,5 миллионов.
Несмотря на рост цен, выбор модификаций Land Cruiser 70 остается достаточно широким.
В Новосибирске представлен трехдверный Land Cruiser 71. Он оснащен кожаным салоном, мультимедийной системой с сенсорным экраном, парковочными датчиками и камерой заднего вида. Под капотом 4,0-литровый бензиновый атмосферный двигатель, работающий в паре с механической коробкой передач.
Во Владивостоке можно найти 5-дверный Land Cruiser 76 2023 года выпуска. Он комплектуется 4,2-литровым дизельным мотором, механической коробкой передач и базовым оснащением, включающим фронтальные подушки безопасности, простую аудиосистему и кондиционер. Цена такого автомобиля составляет 6,388 млн рублей.
Также во Владивостоке предлагается пикап Land Cruiser 79 с 4,5-литровым дизельным двигателем мощностью 202 л. с. и механической коробкой передач. Стоимость этого мощного трудяги — 6,458 млн рублей.
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Источник: Автоновости дня
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Отзывы о Toyota Land Cruiser ()
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!