Технологичный и безопасный японский минивэн приехал в РФ: сколько он стоит?
На российском рынке появился новый игрок – роскошный минивэн Lexus LM. Он стал первым автомобилем такого типа в истории японской марки и привлек внимание не только любителей премиальных автомобилей, но и всех, кто ценит комфорт и статус.
Lexus LM – это, по сути, перелицованная Toyota Alphard, которая получила премиальный статус. Внешне он отличается огромной фирменной радиаторной решеткой, стильными фарами в стиле флагманских моделей ES и LS, хромированными колесами и измененной задней частью.
Но главное – это роскошный салон. Lexus LM имеет «лимузинную» компоновку: водительский и пассажирский отсек разделены перегородкой, в которую интегрированы 26-дюймовый дисплей, часы, холодильник и отсек для зонтиков. Пассажиры располагаются на двух раздельных кожаных креслах, между которыми установлен подлокотник с сенсорной панелью управления.
Lexus LM оснащен гибридным двигателем объемом 2,5 литра общей мощностью 190 л. с., который работает в паре с вариатором. Привод – полный, что обеспечивает отличную управляемость и проходимость даже в условиях неидеального дорожного покрытия.
Lexus LM привезли в Россию по схеме параллельного импорта, и его стоимость составляет внушительные 25 490 000 рублей. Высокая цена обусловлена не только роскошью и технологиями, но и уникальностью.
Lexus LM второго поколения был представлен в апреле 2023 года. Он получил новую платформу GA-K, которая сделала автомобиль прочнее предшественника: жесткость на кручение возросла на 50% благодаря новым распоркам и усилению боковых элементов кузова.
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Источник: Autonews
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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