Названо главное отличие вариатора от «робота»

Автоэксперт рассказал о ключевом отличии в принципах работы вариатора и «робота»

Автомобильный рынок предлагает широкий выбор трансмиссий, среди которых выделяются два типа: вариатор и роботизированная коробка передач (часто называемая «роботом»). Несмотря на сходство в функциях, между ними существует ряд ключевых отличий, влияющих на их работу, надежность и стоимость.

«Робот» по своей сути является обычной механической коробкой передач, дополненной сложным узлом сцепления, который обеспечивает быстрое и практически бесшовное переключение передач. Это достигается благодаря автоматизированному управлению механизмом сцепления, что позволяет избежать разрыва крутящего момента при переключении.

Вариатор – это принципиально иная система, относящаяся к типу автомата. Он использует гидротрансформатор, позволяющий плавно изменять передаточное отношение в широком диапазоне, без необходимости переключения передач. Благодаря этому вариатор обеспечивает более плавное и комфортное движение, поддерживая обороты двигателя на оптимальном уровне, обеспечивающем максимальный крутящий момент.

Несмотря на различия в конструкции, как «робот», так и вариатор одинаково чувствительны к движению на низких скоростях, особенно когда скорость автомобиля падает ниже оборотов холостого хода. В этот момент автоматика робота вынуждена разжимать диски сцепления, что приводит к их нагреву и ускоренному износу. В вариаторе, в свою очередь, гидротрансформатор берет на себя часть нагрузки, снижая ее на механические части.

Как вариатор, так и «робот» плохо переносят условия бездорожья. Повышенная нагрузка и частые переключения приводят к перегреву коробки передач, который возникает из-за трения механических деталей.

С точки зрения ремонта, вариатор значительно дороже «робота», он требует более сложных и дорогостоящих процедур. Поэтому важно помнить, что вариатор требует более аккуратного и спокойного стиля вождения.

Не стоит забывать о своевременной замене масла в трансмиссии, как для вариатора, так и для «робота». Это поможет продлить ресурс этих дорогих узлов, приближая его к ресурсу самого автомобиля.

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Источник: Прайм