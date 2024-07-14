#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Camry XV50
14 июля
Названа самая дешевая в обслуживании версия Toyota Camry
Hotcars: Toyota Camry 2016 года требует...
Названо главное отличие вариатора от «робота»
14 июля
Названо главное отличие вариатора от «робота»
Автоэксперт рассказал о ключевом отличии в...
Интерьер Lexus LM
14 июля
Технологичный и безопасный японский минивэн приехал в РФ: сколько он стоит?
На авторынке РФ появился премиальный минивэн...

Названо главное отличие вариатора от «робота»

Автоэксперт рассказал о ключевом отличии в принципах работы вариатора и «робота»

Автомобильный рынок предлагает широкий выбор трансмиссий, среди которых выделяются два типа: вариатор и роботизированная коробка передач (часто называемая «роботом»). Несмотря на сходство в функциях, между ними существует ряд ключевых отличий, влияющих на их работу, надежность и стоимость.

«Робот» по своей сути является обычной механической коробкой передач, дополненной сложным узлом сцепления, который обеспечивает быстрое и практически бесшовное переключение передач. Это достигается благодаря автоматизированному управлению механизмом сцепления, что позволяет избежать разрыва крутящего момента при переключении.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Вариатор – это принципиально иная система, относящаяся к типу автомата. Он использует гидротрансформатор, позволяющий плавно изменять передаточное отношение в широком диапазоне, без необходимости переключения передач. Благодаря этому вариатор обеспечивает более плавное и комфортное движение, поддерживая обороты двигателя на оптимальном уровне, обеспечивающем максимальный крутящий момент.

Влияют ли свечи на отдачу и аппетит мотора? Вы удивитесь!

Несмотря на различия в конструкции, как «робот», так и вариатор одинаково чувствительны к движению на низких скоростях, особенно когда скорость автомобиля падает ниже оборотов холостого хода. В этот момент автоматика робота вынуждена разжимать диски сцепления, что приводит к их нагреву и ускоренному износу. В вариаторе, в свою очередь, гидротрансформатор берет на себя часть нагрузки, снижая ее на механические части.

Как вариатор, так и «робот» плохо переносят условия бездорожья. Повышенная нагрузка и частые переключения приводят к перегреву коробки передач, который возникает из-за трения механических деталей.

С точки зрения ремонта, вариатор значительно дороже «робота», он требует более сложных и дорогостоящих процедур. Поэтому важно помнить, что вариатор требует более аккуратного и спокойного стиля вождения.

Не стоит забывать о своевременной замене масла в трансмиссии, как для вариатора, так и для «робота». Это поможет продлить ресурс этих дорогих узлов, приближая его к ресурсу самого автомобиля.

Источник: Прайм

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
14.07.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0