Чем опасна мобильная заправка кондиционера

Эксперт Родионов рассказал, почему не стоит заправлять кондиционер на обочине

В России популярна заправка кондиционеров прямо на обочине дорог. Но такая услуга может быть опасной, рассказал глава международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Ведь не известно, что именно закачают в систему и что это может повлечь за собой, резонно замечает специалист.

Для заправки автокондиционера используются специальные марки хладагента. А на обочине кондиционер могут заправить дешевым фреоном для холодильников, который не подходит для автомобильной системы. Это грозит поломкой компрессора и других элементов системы, пояснил эксперт.

Он отметил, что для заправки автомобильного кондиционера важно соблюдать технологии. На сертифицированных станциях проводится проверка качества фреона на спецоборудовании, которого нет у тех, кто заправляет кондиционеры на обочинах. Также в мобильных пунктах могут закачать некорректный объем фреона в систему. К тому же там не проверяют кондиционер на утечки и не производят его ремонт.

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Источник: Российская газета