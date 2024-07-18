Интересный дизайн, много опций, недорого! Есть дата премьеры в РФ!

Российская премьера Jetour X50 пройдет на выставке Chinese Motor Show 2024

Принадлежащая Chery марка Jetour покажет новый кроссовер X50 на выставке Chinese Motor Show 2024, которая пройдет в Москве с 27-28 июля – об этом сообщила пресс-служба бренда. Отметим, что первая информация по машине появилась в преддверии Пекинского автосалона в апреле 2024-го, и уже тогда было известно, что модель появится в России в третьем квартале.

С длиной кузова 4397 мм и колесной базой 2601 мм Jetour X50 попадает в класс субкомпактных кроссоверов (B-SUV), ныне плотно оккупированный моделями вроде «тезки» BelGee X50 (ребрендированный дорестайловый Geely Coolray), Kaiyi X3 Pro, Chery Tiggo 4 Pro и Москвич 3. Модель позиционируется как «одна из самых просторных в сегменте».

«Увеличенное пространство в салоне и багажном отделении, разнообразные места для хранения мелочей, широкий набор опций и адаптация к суровому климату позволяют легко передвигаться по российским дорогам», – рассказывает об X50 российская пресс-служба бренда.

Представительство марки опубликовало тизер, но внешность Jetour X50, по большому счету, секретом уже не является

По первой информации, под капотом Jetour X50 окажется 1.5 турбо в паре с 6-ступенчатым преселективным роботом, передающим момент сугубо на переднюю ось. Официально извество, что в комплектацию войдут мультимедийка с экраном 10", беспроводная зарядка (50вт) для смартфона, поддержка протоколов Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.

Машины для РФ будут адаптированы: оцинкованный кузов, зимние опции, увеличенный бачок стеклоомывателя. Ориентир по цене – 2,3-2,5 млн рублей. Больше информации у нас будет ближе к старту продаж.