Интересный дизайн, много опций, недорого! Есть дата премьеры в РФ!

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Российская премьера Jetour X50 пройдет на выставке Chinese Motor Show 2024

Принадлежащая Chery марка Jetour покажет новый кроссовер X50 на выставке Chinese Motor Show 2024, которая пройдет в Москве с 27-28 июля – об этом сообщила пресс-служба бренда. Отметим, что первая информация по машине появилась в преддверии Пекинского автосалона в апреле 2024-го, и уже тогда было известно, что модель появится в России в третьем квартале.

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С длиной кузова 4397 мм и колесной базой 2601 мм Jetour X50 попадает в класс субкомпактных кроссоверов (B-SUV), ныне плотно оккупированный моделями вроде «тезки» BelGee X50 (ребрендированный дорестайловый Geely Coolray), Kaiyi X3 Pro, Chery Tiggo 4 Pro и Москвич 3. Модель позиционируется как «одна из самых просторных в сегменте».

«Увеличенное пространство в салоне и багажном отделении, разнообразные места для хранения мелочей, широкий набор опций и адаптация к суровому климату позволяют легко передвигаться по российским дорогам», – рассказывает об X50 российская пресс-служба бренда.
Представительство марки опубликовало тизер, но внешность Jetour X50, по большому счету, секретом уже не является
Представительство марки опубликовало тизер, но внешность Jetour X50, по большому счету, секретом уже не является

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По первой информации, под капотом Jetour X50 окажется 1.5 турбо в паре с 6-ступенчатым преселективным роботом, передающим момент сугубо на переднюю ось. Официально извество, что в комплектацию войдут мультимедийка с экраном 10", беспроводная зарядка (50вт) для смартфона, поддержка протоколов Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.

Машины для РФ будут адаптированы: оцинкованный кузов, зимние опции, увеличенный бачок стеклоомывателя. Ориентир по цене – 2,3-2,5 млн рублей. Больше информации у нас будет ближе к старту продаж.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
18.07.2024
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