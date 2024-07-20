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Volkswagen перевел сотни инженеров в Китай для разработки электрокаров

Volkswagen перевел инженеров в Китай для создания China Electrical Architecture

Китай, являясь крупнейшим в мире рынком электромобилей, представляет собой серьезную угрозу для традиционных автопроизводителей. Местные бренды, такие как BYD, уже серьезно потеснили позиции Volkswagen в этом сегменте. Немецкий автогигант заметил, что не успевает за стремительным развитием технологий в Китае, а его собственные решения в сфере программного обеспечения отстают от конкурентов.

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Для решения этой проблемы Volkswagen решил пойти на беспрецедентные меры, перебросив сотни инженеров в штаб-квартиру китайской компании Xpeng в Гуанчжоу. Цель – научиться у местных специалистов и быстро внедрить новые технологии в собственные модели. Результат этой совместной работы – новая платформа China Electrical Architecture (CEA).

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CEA обещает быть более доступной и эффективной, чем текущая платформа MEB. Она позволит снизить затраты на 40% за счет упрощения архитектуры и использования меньшего количества блоков управления и проводов. Первый электромобиль на платформе CEA появится уже в 2026 году.

Volkswagen также разрабатывает новую платформу SSP, которая должна заменить MEB и PPE. Однако ее внедрение запланировано на 2027 год, а в промежутке между ними именно CEA призвана удовлетворить потребности рынка. SSP будет более мощной и гибкой платформой, предназначенной для более дорогих моделей Porsche и Volkswagen.

Источник: Общественная служба новостей

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Фото:Unsplash
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20.07.2024
Фото:Unsplash
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