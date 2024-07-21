Живучая иномарка с проверенным автоматом чуть дороже полумиллиона – есть один вариант

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать Ford Focus II на вторичном рынке

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов проанализировал российский авторынок на предмет качественных автомобилей с АКП за цену не дороже 600 тыс. рублей. В результате было отобрано несколько вариантов, которыми он поделился в своем новом материале.

Рассмотрим поподробнее самый массовый из автомобилей – Ford Focus II.

Ford Focus II

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Ford Focus второго поколения будет чуть свежее – 2009-2010 годов выпуска. Кроме того, можно выбирать из разных типов кузова – хэтчбек, седан или универсал. Если хочется автомат, то вне зависимости от двигателя это будет четырехступенчатый автомат 4F27E.

Разработанная совместно с Маздой коробка оказалась очень живучей. И слабых мест у нее почти нет. После 100 тысяч могут появляться легкие толчки при переключениях, но даже в этом случае ресурс автомата вполне сравним с ресурсом двигателя – порядка 350 тысяч км.

Проверьте, работает ли регулировка сиденья по высоте – со временем она может отказать.

Масло нужно обновлять каждые 70 тысяч км, для чего потребуется семь литров жидкости ATF Mercon V или LV. Коробка оказалась популярной и, помимо Фокуса, встречается на C-Max и Фиесте. А также на Маздах 3 и 6.

Интерьер Ford Focus II

Узнать, какие еще автомобили с АКП можно приобрести в переделах 600 тысяч рублей, в сможете в новой статье «За рулем»!