Живучая иномарка с проверенным автоматом чуть дороже полумиллиона – есть один вариант
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов проанализировал российский авторынок на предмет качественных автомобилей с АКП за цену не дороже 600 тыс. рублей. В результате было отобрано несколько вариантов, которыми он поделился в своем новом материале.
Рассмотрим поподробнее самый массовый из автомобилей – Ford Focus II.
Мнение специалиста
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Ford Focus второго поколения будет чуть свежее – 2009-2010 годов выпуска. Кроме того, можно выбирать из разных типов кузова – хэтчбек, седан или универсал. Если хочется автомат, то вне зависимости от двигателя это будет четырехступенчатый автомат 4F27E.
Разработанная совместно с Маздой коробка оказалась очень живучей. И слабых мест у нее почти нет. После 100 тысяч могут появляться легкие толчки при переключениях, но даже в этом случае ресурс автомата вполне сравним с ресурсом двигателя – порядка 350 тысяч км.
Проверьте, работает ли регулировка сиденья по высоте – со временем она может отказать.
Масло нужно обновлять каждые 70 тысяч км, для чего потребуется семь литров жидкости ATF Mercon V или LV. Коробка оказалась популярной и, помимо Фокуса, встречается на C-Max и Фиесте. А также на Маздах 3 и 6.
Узнать, какие еще автомобили с АКП можно приобрести в переделах 600 тысяч рублей, в сможете в новой статье «За рулем»!
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Отзывы о Ford Focus ()
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.