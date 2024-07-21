Появились первые фото нового совместного проекта Geely и Volvo
Мир автопрома продолжает радовать нас новыми моделями, и на этот раз в центре внимания совместный проект Geely и Volvo, а именно Lynk & Co Z20. Этот компактный электрический купе-кроссовер, разработанный на платформе SEA, привлекал внимание публики еще до официальной премьеры, которая намечена на конец 2024 года.
Первые фотографии Lynk & Co Z20, опубликованные китайскими журналистами, подтвердили, что перед нами стильный и спортивный кроссовер. Его купеобразный силуэт, с менее вместительным кузовом, чем у Zeekr X, уже успел завоевать сердца многих автолюбителей.
Несмотря на родство с Zeekr X, Lynk & Co Z20 имеет ряд отличительных черт. У Lynk & Co Z20 традиционные ручки под обратный хват, менее вместительный купеобразный кузов, а колёса меньшего размера
Ожидаемая длина кроссовера составляет около 4,5 метра.
По предварительным данным, Lynk & Co Z20 получит батарею ёмкостью 66 киловатт-часов и электродвигатели от младшего Zeekr. Базовая заднеприводная версия будет развивать мощность в 272 л. с., а топовая – 428 л. с. с двухмоторной полноприводной компоновкой.
Ожидается, что Lynk & Co Z20 предложит просторный и комфортабельный салон с современным дизайном и новейшими технологиями.
С выходом на рынок Lynk & Co Z20 составит конкуренцию BMW iX2 и Smart #1
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Источник: CarNewsChina
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