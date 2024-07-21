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Появились первые фото нового совместного проекта Geely и Volvo

Китайские журналисты впервые сфотографировали Lynk ＆ Co Z20 без камуфляжа

Мир автопрома продолжает радовать нас новыми моделями, и на этот раз в центре внимания совместный проект Geely и Volvo, а именно Lynk & Co Z20. Этот компактный электрический купе-кроссовер, разработанный на платформе SEA, привлекал внимание публики еще до официальной премьеры, которая намечена на конец 2024 года.

Lynk & Co Z20
Lynk & Co Z20
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ГИД ПО КАСКО

Первые фотографии Lynk & Co Z20, опубликованные китайскими журналистами, подтвердили, что перед нами стильный и спортивный кроссовер. Его купеобразный силуэт, с менее вместительным кузовом, чем у Zeekr X, уже успел завоевать сердца многих автолюбителей.

Lynk & Co Z20
Lynk & Co Z20

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Несмотря на родство с Zeekr X, Lynk & Co Z20 имеет ряд отличительных черт. У Lynk & Co Z20 традиционные ручки под обратный хват, менее вместительный купеобразный кузов, а колёса меньшего размера

Ожидаемая длина кроссовера составляет около 4,5 метра.

По предварительным данным, Lynk & Co Z20 получит батарею ёмкостью 66 киловатт-часов и электродвигатели от младшего Zeekr. Базовая заднеприводная версия будет развивать мощность в 272 л. с., а топовая – 428 л. с. с двухмоторной полноприводной компоновкой.

Lynk & Co Z20
Lynk & Co Z20

Ожидается, что Lynk & Co Z20 предложит просторный и комфортабельный салон с современным дизайном и новейшими технологиями.

С выходом на рынок Lynk & Co Z20 составит конкуренцию BMW iX2 и Smart #1

Источник: CarNewsChina

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
21.07.2024
Фото:Autohome
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