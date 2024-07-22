Автозавод пока не будет производить кроссоверы — стала известна причина

Автозавод Санкт-Петербург на период отпуска приостановил выпуск Xсite X-Cross 7

Автозавод Санкт-Петербург на период корпоративного отпуска приостановил производство кроссовера XCITE X-Cross 7. Отпуск продлится с 22 июля по 4 августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

XCITE X-Cross 7

В цехах завода выпускают среднеразмерный кроссовер Xсite X-Cross 7, серийное производство которого было запущено в феврале текущего года. По итогам первых шести месяцев с января по июнь с конвейера сошло примерно 10 тысяч этих автомобилей. А с момента официального старта продаж, 27 мая, продажи новинки на российском рынке по состоянию на конец июня составили более 550 машин.

У среднеразмерного кроссовера X-Cross 7 – передний привод, он оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Максимальная скорость – 186 км/час, для разгона до первой «сотни» Xсite X-Cross 7 потребуется 9,8 секунды. Объем багажника составляет 475 л, а при сложенных сиденьях второго ряда его объем можно увеличить до 1500 л.

В списке оснащения заявлены: беспроводная зарядка, двухзонный климат-контроль, электропривод регулировки передних сидений, панорамная крыша с электроприводом люка и защитной шторкой, атмосферная подсветка.

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Источник: Автостат