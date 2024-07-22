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Управлявший моторной лодкой мужчина погиб на Волге

На Волге водитель катера погиб при столкновении с понтоном

В Калмыкии на реке Волге вблизи поселка Цаган-Аман катер под управлением 41-летнего судоводителя врезался в буксируемый металлический понтон.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Об этом сообщается в Teleram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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По информации ведомства, возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Западное межрегиональное следственное управление СК России

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Ушакова Ирина
Фото:СУ СК РФ
22.07.2024
Фото:СУ СК РФ
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