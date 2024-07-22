Управлявший моторной лодкой мужчина погиб на Волге
В Калмыкии на реке Волге вблизи поселка Цаган-Аман катер под управлением 41-летнего судоводителя врезался в буксируемый металлический понтон.
От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Об этом сообщается в Teleram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По информации ведомства, возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Западное межрегиональное следственное управление СК России