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В Красноярском крае в ДТП погибли мужчина и лошадь

Под Красноярском в аварии с лошадью погиб человек, четверо госпитализированы

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Вышедшая на дорогу лошадь стала причиной смертельного ДТП в Большемуртинском районе Красноярского края. Уточняется, что на 123-м километре трассы между столицей региона и Енисейском Honda Stream столкнулась с лошадью, после чего въехала в остановку общественного транспорта.

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 5
24.07.2024
Фото:МВД Медиа
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