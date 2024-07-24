В Красноярском крае в ДТП погибли мужчина и лошадь
Вышедшая на дорогу лошадь стала причиной смертельного ДТП в Большемуртинском районе Красноярского края. Уточняется, что на 123-м километре трассы между столицей региона и Енисейском Honda Stream столкнулась с лошадью, после чего въехала в остановку общественного транспорта.
63-летний водитель получил смертельные травмы, четверо пассажиров госпитализированы, животное погибло, рассказали в краевом главке МВД.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: ГУ МВД России по Красноярскому краю