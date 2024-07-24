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Мина замедленного действия: водителям с этим диагнозом нельзя садиться за руль

Врач Фомин предупредил о риске ДТП из-за водителей с биполярным расстройством

Водители, страдающие от биполярного расстройства, не способны адекватно оценивать ситуацию, поэтому их присутствие на дороге опасно, потому что они могут спровоцировать ДТП. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

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«Сегодня биполярным расстройством называют то, что прежде считалось маниакально-депрессивным психозом. При таком заболевании есть два полюса: это эмоциональный подъем (маниакальные эпизоды), который может проявляться в виде неуместной демонстрации восторга и эйфории, и пониженное настроение (депрессивные эпизоды)», – объясняет собеседник издания.

Фомин подчеркивает, что водитель с биполярным расстройством опасен тем, что он неадекватно оценивает ситуацию, причем не только в состоянии депрессии, но и в маниакальном моменте. В первом случае у такого человека замедляется реакция, а во втором у него появляется ощущение сверхсилы.

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Как следствие: водитель может, к примеру, превысить скорость и нарушить ПДД из-за ошибочной уверенности в том, что он сможет контролировать управление автомобилем. В некоторых случаях у водителя даже начинаются галлюцинации и бред, отмечает Фомин.

«Кроме того, из-за биполярного расстройства у водителя могут появиться вспышки гнева, двигательное возбуждение, бессонница. Это тоже приводит к замедлению моторных функций и внимания», – подытожил психотерапевт.

Напомним, в России наказание за агрессивное или опасное вождение находится в стадии обсуждения. Поэтому не стоит пытаться «вразумить» такого водителя. Для своей безопасности нужно плавно перестроиться на правую полосу, а также жестом или аварийкой извиниться.

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Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 1
24.07.2024
Фото:freepik / senivpetro
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