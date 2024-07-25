Стало известно, как в России относятся к китайским автобрендам
Жителям России сложно разобраться в многообразии китайских автобрендов, только 15% разбираются в марках машин из Китая. Такой вывод сделали специалисты независимого агентства Magram MR и консалтингового агентства PBN в ходе проведенного совместного исследования.
Отмечается, что примерно 59% опрошенных не понимают отличий между китайскими автомобилями. При этом более трети россиян (34%) ответили, что доверяют продукции китайского автопрома.
Что касается конкретных марок из Китая, то спонтанно жители РФ смогли вспомнить, в среднем, две марки. Чаще всего это были Haval (28%) и Chery (23%). Также в топ рейтинга по спонтанному знанию брендов из Китая вошли Geely (13%), Changan (9%) и Omoda (8%).
По логотипам россияне могут узнать четыре бренда китайских авто, наиболее знакомыми оказались марки Chery (59%), Haval (52%), Geely (42%), Changan и Omoda (каждый по 25%). В топ рейтинга по наведенному знанию вошли такие бренды из КНР, как Tank (23%), Exeed (21%), JAC (19%), Great Wall (17%), FAW (16%).
Отмечается, что мужчины и люди старшего возраста лучше разбираются в разнообразии китайских автомобилей.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: пресс-служба PBN