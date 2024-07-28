Надежный безопасный «немец» с полным приводом и богатым оснащением по цене RAV4

Эксперт «За рулем» описал сильные и слабые стороны Audi Q5 на вторичке

Европейские премиальные автомобили на российском рынке продаются по цене японцев, которые ниже классом и хуже оснащены. Ведь премиальные автомобили делались «на все деньги» и, по идее, должны иметь мало слабых мест. Почему так распорядился рынок?

Причина кроется в не всегда удачных и надежных двигателях. Поэтому нужно тщательно выбирать и изучать. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев развеял страх перед европейским премиумом, отобрав несколько достойных вариантов. Поговорим подробнее про один из них – Audi Q5.

Audi Q5

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— До 2015 года к нам поставляли Audi Q5 немецкой сборки. Постоянный полный привод был у всех представленных версий (4х2 с МКП у нас не продавали).

Прекрасная машина во всем, кроме силовых агрегатов: убедительной пары мотор-коробка попросту нет. До 80-100 тысяч км все неплохо, а дальше – как повезет.

Самый распространенный мотор – 2.0 TFSI (225 л.с.) семейства EA888. Даже после двух модернизаций он все равно остался капризным. На 250-300 тысячах км его хватит – блок все-таки чугунный, но придется постоянно что-то чинить.

Высокий расход масла формально не является неисправностью, и понятно, как этот масложор лечить. А давление масла может внезапно стать как пониженным (забитые фильтры подшипников или износ насоса), так и повышенным (сдается клапан вентиляции картерных газов). И то, и другое ведет к механическим повреждениям. Плюс – неудачный цепной привод ГРМ и текущий термостат.

Дизель 2.0 (177 л.с.) оказался более надежным, и ресурс его огромен. Но, будучи сложным и современным, этот мотор дорог в содержании, а болячки все равно имеются.

Ремень ГРМ желательно менять каждые 80-100 тысяч км вместе с водяной помпой, не дожидаясь, пока кто-то из них выработает ресурс. Течь сальника распредвала – типичный недуг. После 150 тысяч км замены часто требуют форсунки.

Но если с неудачным 2.0 TFSI сочетается удачный гидроавтомат ZF 8HP, то дизели оснащались исключительно «мокрым» роботом DL501. Ресурс его механической части велик, но исполнительная часть нередко выходит из строя еще до 150 тысяч км пробега. Ремонт же выходит дорогостоящим.

Интерьер Audi Q5

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