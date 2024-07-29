Цифровизация грузоперевозок обеспечит документооборот с зарубежными контрагентами

С 1 августа грузоперевозки в России будут оформлять на единой цифровой платформе

Эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы для оформления грузоперевозок в России стартует 1 августа 2024 года. В соответствии с постановлением Правительства РФ, эксперимент системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» продлится до 1 июня 2025 года.

Проект призван внедрить электронный документооборот на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом. Кроме того, в рамках эксперимента опробуют технологию выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов посредством механизма «одно окно».

Отмечается, что во время проведения эксперимента сформируют электронный рейтинг грузоперевозчиков, кроме того, будет отработано взаимодействие новой цифровой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков из других стран.

В эксперименте на добровольной основе примут участие грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, операторы железнодорожного подвижного состава и владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, операторы информационных систем электронных перевозочных документов, а также органы исполнительной власти.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: pnp.ru