Цифровизация грузоперевозок обеспечит документооборот с зарубежными контрагентами
Эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы для оформления грузоперевозок в России стартует 1 августа 2024 года. В соответствии с постановлением Правительства РФ, эксперимент системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» продлится до 1 июня 2025 года.
Проект призван внедрить электронный документооборот на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом. Кроме того, в рамках эксперимента опробуют технологию выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов посредством механизма «одно окно».
Отмечается, что во время проведения эксперимента сформируют электронный рейтинг грузоперевозчиков, кроме того, будет отработано взаимодействие новой цифровой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков из других стран.
В эксперименте на добровольной основе примут участие грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, операторы железнодорожного подвижного состава и владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, операторы информационных систем электронных перевозочных документов, а также органы исполнительной власти.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: pnp.ru