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Цифровизация грузоперевозок обеспечит документооборот с зарубежными контрагентами

С 1 августа грузоперевозки в России будут оформлять на единой цифровой платформе

Эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы для оформления грузоперевозок в России стартует 1 августа 2024 года. В соответствии с постановлением Правительства РФ, эксперимент системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» продлится до 1 июня 2025 года.

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Проект призван внедрить электронный документооборот на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом. Кроме того, в рамках эксперимента опробуют технологию выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов посредством механизма «одно окно».

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Отмечается, что во время проведения эксперимента сформируют электронный рейтинг грузоперевозчиков, кроме того, будет отработано взаимодействие новой цифровой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков из других стран.

В эксперименте на добровольной основе примут участие грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, операторы железнодорожного подвижного состава и владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, операторы информационных систем электронных перевозочных документов, а также органы исполнительной власти.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: pnp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
29.07.2024
Фото:freepik / freepik
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