#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota GR86
30 июля
Эта марка машин заняла первое место в мире по продажам
Toyota продолжает оставаться самым продаваемым...
Мотор машины не хочет заводиться? Мы знаем, как устранить проблем без заезда на СТО
30 июля
Мотор машины не хочет заводиться? Мы знаем, как устранить проблем без заезда на СТО
Эксперт Березин объяснил, как самому устранить...
Россияне стали чаще оставлять автомобили Lada в залог
30 июля
Россияне стали чаще оставлять автомобили Lada в залог
CarMoney: Lada стала лидером по числу авто,...

Toyota бесплатно заменит сто тысяч двигателей

Toyota признала дефект нового V6 и бесплатно заменит моторы на 100 тысячах авто

Toyota в мае 2023 года объявила об отзыве внедорожников Toyota Tundra и Lexus LX600 с 3,4-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Тогда предполагалось, что отзывом и ремонтом все может обойтись, но сейчас в компании приняли решение заменить моторы.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Отзыв коснется 102 092 машин: 98 568 Tundra и 3524 LX600. Дело в том, что в двигателе нашли мусор, который попал туда еще при сборке машин. Из-за этого мотор может выйти из строя прямо во время движения. Toyota проинформировала, что заменит мотор «для всех задействованных автомобилей» бесплатно для владельцев.

Отзыву подлежат Toyota Tundra, выпущенные со 2 ноября 2021 года по 13 февраля 2023 года, и Lexus LX600, собранные в период с 30 июля 2021 года по 25 ноября 2022 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
30.07.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0