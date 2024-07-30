Toyota бесплатно заменит сто тысяч двигателей

Toyota признала дефект нового V6 и бесплатно заменит моторы на 100 тысячах авто

Toyota в мае 2023 года объявила об отзыве внедорожников Toyota Tundra и Lexus LX600 с 3,4-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Тогда предполагалось, что отзывом и ремонтом все может обойтись, но сейчас в компании приняли решение заменить моторы.

Отзыв коснется 102 092 машин: 98 568 Tundra и 3524 LX600. Дело в том, что в двигателе нашли мусор, который попал туда еще при сборке машин. Из-за этого мотор может выйти из строя прямо во время движения. Toyota проинформировала, что заменит мотор «для всех задействованных автомобилей» бесплатно для владельцев.

Отзыву подлежат Toyota Tundra, выпущенные со 2 ноября 2021 года по 13 февраля 2023 года, и Lexus LX600, собранные в период с 30 июля 2021 года по 25 ноября 2022 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: «Российская газета»