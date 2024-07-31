Стало известно, сколько автомобилей отозвали в России в этом году
Некоторые ушедшие из России автобренды не бросают своих клиентов и продолжают отзывать автомобили. Так, сейчас в стране идет отзыв Toyota и Bentley, рассказал глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.
Также он уточнил, что всего за первое полугодие 2024 года в стране отозвана 61 тысяча машин (в том числе и грузовиков). При этом Шалаев отметил, что отзываются обычно не низкокачественные машины, а те, производитель которых является ответственным.
Еще он пояснил, что линейной зависимости в количестве отзывных кампаний сейчас не наблюдается. Так, в 2022 году в России отозвали почти полмиллиона машин, в 2021 менее 300 тысяч, а в 2020-м примерно 800 тысяч.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: РИА Новости