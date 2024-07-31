Стало известно, сколько автомобилей отозвали в России в этом году

Росстандарт: в России сейчас отзываются машины Toyota и Bentley

Некоторые ушедшие из России автобренды не бросают своих клиентов и продолжают отзывать автомобили. Так, сейчас в стране идет отзыв Toyota и Bentley, рассказал глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.

Также он уточнил, что всего за первое полугодие 2024 года в стране отозвана 61 тысяча машин (в том числе и грузовиков). При этом Шалаев отметил, что отзываются обычно не низкокачественные машины, а те, производитель которых является ответственным.

Еще он пояснил, что линейной зависимости в количестве отзывных кампаний сейчас не наблюдается. Так, в 2022 году в России отозвали почти полмиллиона машин, в 2021 менее 300 тысяч, а в 2020-м примерно 800 тысяч.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: РИА Новости