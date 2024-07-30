Ошибка маркетинговой стратегии обернулась автозаводу сокращением производства

Nissan сокращает выпуск машин на ведущем заводе в Японии из-за падения спроса

Автопроизводитель Nissan в июле на треть сократил производство автомобилей на ведущем заводе в Японии из-за слабого спроса на американском рынке к устаревающим моделям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. В компании сообщили о серьезном падении прибыли по итогам апреля-июня и снижении годового прогноза из-за вынужденных скидок на крупнейшем для бренда рынке США.

Отмечается, что в отличие от конкурентов Toyota и Honda у Nissan нет гибридных моделей на североамериканском рынке. Руководство компании не учло изменения рынка в сторону таких моделей на фоне снижения роста продаж электромобилей.

Прогнозируется, что производство автомобилей на заводе Nissan в Кюсю на юго-западе Японии не превысит 25 тыс. экземпляров. Производство кроссоверов Rogue для экспорта составит 10 тыс. единиц в июле, это только половина от планируемого ранее объема, утверждают источники.

У Nissan в США скопились большие запасы моделей Rogue 2023 года, но после выхода модели 2024 года их реализация осложнилась. Еще весной, в марте в компании анонсировали в течение ближайших трех лет выпуск 30 новых моделей. Также Nissan намерена увеличить на 1 млн мировые продажи авто и сократить расходы. В 2023 году мировые продажи Nissan достигли 3,4 млн единиц – на 5% больше, чем годом ранее.

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Источник: Reuters