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Скандал: Honda и Hyundai за копейки сливали данные водителей

Honda и Hyundai передавали данные водителей для перепродажи страховщикам

В письме Федеральной торговой комиссии США сенаторы США Рон Уэйд и Эдвард Марки сообщили, что Honda и Hyundai продавали данные водителей брокеру данных Verisk Analytics за удивительно скромную плату.

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В последние несколько месяцев автопроизводители подвергались усиленному контролю в отношении их политик сбора данных и того, как они получают согласие на передачу этой информации третьим лицам. Расследование показало, что некоторые автопроизводители продавали информацию о водителях брокерам данных, которые систематизировали ее и перепродавали страховым компаниям.

Согласно письму, Honda поделилась с Verisk данными о 97 000 автомобилях в период с 2020 по 2024 год. Владельцы, которые пользовались программой Honda Driver Feedback через мобильное приложение компании, «поделились» своими данными с аналитической компанией, которая заплатила Honda 25 920 долларов США — или всего 26 центов за автомобиль.

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Компания Hyundai продала Verisk в период с 2018 по 2024 год значительно больше данных о пользователях, которые включили подключение своих автомобилей к Интернету, автоматически зарегистрировав этих водителей в программе Driving Score «без их ведома», по словам сенаторов США.

Компания передала данные с 1,7 млн автомобилей примерно за 1 млн долларов, или 61 цент за автомобиль.

Любопытно, что и General Motors также продавала Verisk данные потребителей, зарегистрировавшихся в ее программе Smart Driver, но не раскрыла сенаторам количество задействованных автомобилей и уплаченную сумму.

Автопроизводители, похоже, стремятся собирать больше данных о вашем вождении и знать больше о ваших привычках, чем когда-либо прежде, и делают это вовсе не из любопытства.

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Вывод из этого неутешительный: всё, что имеет компьютерный чип, подключение к Интернету и один или два датчика, может собирать и передавать данные, которыми компания затем может поделиться и продать третьим лицам, включая вашу страховую компанию. А страховая легко возместит свои траты на покупку с помощью небольшого повышения тарифов.

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Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
31.07.2024
Фото:Unsplash
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