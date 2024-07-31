Перевозки грузов ж/д в России хотят регулировать по принципу «вези или плати»

В Госдуме хотят сформировать нормативно-правовую базу для ж/д перевозок

Госдума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий формирование нормативно-правовой базы для заключения договоров на вывоз железнодорожным транспортом продукции по принципу «вези или плати».

С такой инициативой выступила группа депутатов во главе с сенатором Сергеем Михайловым.

Авторы проекта закона считают, что в Устав железнодорожного транспорта РФ необходимо внести соответствующие изменения. В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время перевозчик, он же владелец инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования, не имеет гарантий от грузоотправителя по предъявлению грузов к перевозке.

Гарантии позволили бы загружать создаваемые инфраструктурные мощности и способствовали бы реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, утвержденного кабмином.

По словам парламентариев, грузоотправители заинтересованы в планировании своей производственной деятельности с учетом гарантий перевозчика по вывозу грузов на основе долгосрочных договоров.

Отмечается, что в случае одобрения законопроекта порядок заключения и исполнения договоров определит Правительство РФ. Также кабинет министров установит участки железных дорог, виды и объемы грузов, подпадающих под действие договоров.

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Источник: pnp.ru