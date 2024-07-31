#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Электросамокатчиков разделят на категории с целью контроля
31 июля
Электросамокатчиков разделят на категории с целью контроля
В России хотят разделить СИМ на личные и...
Электрокар Атом
31 июля
Салон электрокара Атом рассекретили
Появились официальные фото интерьера серийного...
Перевозки грузов ж/д в России хотят регулировать по принципу «вези или плати»
31 июля
Перевозки грузов ж/д в России хотят регулировать по принципу «вези или плати»
В Госдуме хотят сформировать...

Перевозки грузов ж/д в России хотят регулировать по принципу «вези или плати»

В Госдуме хотят сформировать нормативно-правовую базу для ж/д перевозок

Госдума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий формирование нормативно-правовой базы для заключения договоров на вывоз железнодорожным транспортом продукции по принципу «вези или плати».

С такой инициативой выступила группа депутатов во главе с сенатором Сергеем Михайловым.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Авторы проекта закона считают, что в Устав железнодорожного транспорта РФ необходимо внести соответствующие изменения. В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время перевозчик, он же владелец инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования, не имеет гарантий от грузоотправителя по предъявлению грузов к перевозке.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Гарантии позволили бы загружать создаваемые инфраструктурные мощности и способствовали бы реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, утвержденного кабмином.

По словам парламентариев, грузоотправители заинтересованы в планировании своей производственной деятельности с учетом гарантий перевозчика по вывозу грузов на основе долгосрочных договоров.

Отмечается, что в случае одобрения законопроекта порядок заключения и исполнения договоров определит Правительство РФ. Также кабинет министров установит участки железных дорог, виды и объемы грузов, подпадающих под действие договоров.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: pnp.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Игорь Онучин/ТАСС
31.07.2024
Фото:Игорь Онучин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0