Компания, выпускающая лучшие ковшеобразные автокресла, подала на банкротство

Немецкая компания Recaro, производящая автокресла, начала процедуру банкротства

Будь то горячая серийная модель для улицы или полноценный гоночный автомобиль – ни один быстрый автомобиль не обходится без специального спортивного сиденья.

Однако немецкая компания, производящая одни из лучших ковшеобразных сидений для дорожных и гоночных автомобилей, находится в затруднительном положении.

Автомобильное подразделение было отделено от остальной части Recaro Group много лет назад и с 2020 года находится в руках инвестиционной компании Raven Acquisitions. Это означает, что предприятия Recaro, отвечающие за производство сидений для поездов, самолетов и игровых сидений, не затронуты проблемами компании, которая поставляет автокресла таким брендам, как BMW – для автомобилей M или Ford – для использования в S650 Mustang.

Но 215 рабочих автомобильного бизнеса очень сильно пострадали от новостей о банкротстве и, по-видимому, не знали, что банкротство на подходе. Этих рабочих представляет немецкий профсоюз IG Metall, который утверждает, что руководство Recaro предоставило мало информации.

Рабочие завода в Кирхайме особенно недовольны, поскольку в последние годы они отказывались от повышения зарплат и льгот, чтобы поддержать компанию на плаву.

Автопроизводители, которые полагаются на Recaro, также в панике от этой новости, потому что альтернативного поставщика, который мог бы быстро заменить Recaro, по сути, нет.

Есть несколько фирм, производящих спортивные сиденья, но автопроизводителям потребуется время, чтобы протестировать новые сиденья, а производителям сидений – наладить производственную логистику.

Пока это не произойдет или Recaro не встанет на ноги, многие спортивные автомобили могут быть доступны только со стандартными спортивными сиденьями, а не с полноценными ковшами.

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Источник: Carscoops