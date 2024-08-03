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Компания, выпускающая лучшие ковшеобразные автокресла, подала на банкротство

Немецкая компания Recaro, производящая автокресла, начала процедуру банкротства

Будь то горячая серийная модель для улицы или полноценный гоночный автомобиль – ни один быстрый автомобиль не обходится без специального спортивного сиденья.

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Однако немецкая компания, производящая одни из лучших ковшеобразных сидений для дорожных и гоночных автомобилей, находится в затруднительном положении.

Автомобильное подразделение было отделено от остальной части Recaro Group много лет назад и с 2020 года находится в руках инвестиционной компании Raven Acquisitions. Это означает, что предприятия Recaro, отвечающие за производство сидений для поездов, самолетов и игровых сидений, не затронуты проблемами компании, которая поставляет автокресла таким брендам, как BMW – для автомобилей M или Ford – для использования в S650 Mustang.

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Но 215 рабочих автомобильного бизнеса очень сильно пострадали от новостей о банкротстве и, по-видимому, не знали, что банкротство на подходе. Этих рабочих представляет немецкий профсоюз IG Metall, который утверждает, что руководство Recaro предоставило мало информации.

Рабочие завода в Кирхайме особенно недовольны, поскольку в последние годы они отказывались от повышения зарплат и льгот, чтобы поддержать компанию на плаву.

Автопроизводители, которые полагаются на Recaro, также в панике от этой новости, потому что альтернативного поставщика, который мог бы быстро заменить Recaro, по сути, нет.

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Есть несколько фирм, производящих спортивные сиденья, но автопроизводителям потребуется время, чтобы протестировать новые сиденья, а производителям сидений – наладить производственную логистику.

Пока это не произойдет или Recaro не встанет на ноги, многие спортивные автомобили могут быть доступны только со стандартными спортивными сиденьями, а не с полноценными ковшами.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 244
03.08.2024
Фото:Wikimedia
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