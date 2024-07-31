Массовая авария в центре Краснодара с золотой иномаркой: что известно
На улице Красной города Краснодара 30 июля около 23:00 произошла массовая авария с участием трех легковых машин.
Уточняется, что ехавший по указанной улице водитель BMW не выбрал безопасную скорость передвижения и столкнулся с автомобилями Audi и Lada, двигавшимися в попутном направлении.
В результате инцидента четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На месте ДТП работают сотрудники полиции.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Кубани