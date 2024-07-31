Массовая авария в центре Краснодара с золотой иномаркой: что известно

Четыре человека пострадали в массовом ДТП с BMW в центре Краснодара

На улице Красной города Краснодара 30 июля около 23:00 произошла массовая авария с участием трех легковых машин.

Уточняется, что ехавший по указанной улице водитель BMW не выбрал безопасную скорость передвижения и столкнулся с автомобилями Audi и Lada, двигавшимися в попутном направлении.

В результате инцидента четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Кубани