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Легковушку зажало между грузовиками: авария с пятью жертвами произошла на Кубани

После гибели троих детей и двоих взрослых в ДТП на Кубани СК возбудил дело

Сотрудники Следственного отдела по Крымскому району СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика. Он подозревается в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек (в том числе троих детей) по статье 264 УК РФ.

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Проверку по факту аварии проведет также Межрайонная прокуратура.

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ДТП произошло днем 30 июля на 11-м километре + 900 метров автодороги Славянск-на-Кубани – Крымск. Участниками аварии стали Chevrolet Lacetti, а также два грузовика, МАЗ и DAF.

Уточняется, что ехавший в направлении города Славянск-на-Кубани водитель МАЗа не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся с Chevrolet Lacetti, находившимся крайним в пробке. Легковушка по инерции врезалась в грузовик DAF и оказалась зажата между двумя большегрузами.

Водитель Chevrolet Lacetti, а также женщина и трое несовершеннолетних детей, находившихся в машине, погибли на месте ДТП еще до приезда медиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:СУ СК РФ
31.07.2024
Фото:СУ СК РФ
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