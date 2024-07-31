Легковушку зажало между грузовиками: авария с пятью жертвами произошла на Кубани

После гибели троих детей и двоих взрослых в ДТП на Кубани СК возбудил дело

Сотрудники Следственного отдела по Крымскому району СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика. Он подозревается в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек (в том числе троих детей) по статье 264 УК РФ.

Проверку по факту аварии проведет также Межрайонная прокуратура.

ДТП произошло днем 30 июля на 11-м километре + 900 метров автодороги Славянск-на-Кубани – Крымск. Участниками аварии стали Chevrolet Lacetti, а также два грузовика, МАЗ и DAF.

Уточняется, что ехавший в направлении города Славянск-на-Кубани водитель МАЗа не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся с Chevrolet Lacetti, находившимся крайним в пробке. Легковушка по инерции врезалась в грузовик DAF и оказалась зажата между двумя большегрузами.

Водитель Chevrolet Lacetti, а также женщина и трое несовершеннолетних детей, находившихся в машине, погибли на месте ДТП еще до приезда медиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

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Источник: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю