#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely Preface
31 июля
Аналог Toyota Camry и Kia K5 от Geely представлен в России
Geely анонсировала старт продаж флагманского...
Электросамокатчиков разделят на категории с целью контроля
31 июля
Электросамокатчиков разделят на категории с целью контроля
В России хотят разделить СИМ на личные и...
Электрокар Атом
31 июля
Салон электрокара Атом рассекретили
Появились официальные фото интерьера серийного...

Эти легкие коммерческие авто с пробегом признаны самыми популярными в России

«Автостат»: рынок б/у легких коммерческих автомобилей в 1-м полугодии сжался на 8%

В первом полугодии текущего года в РФ было куплено 179,1 тыс. легких коммерческих автомобилей (LCV) с пробегом. Это на 8% меньше, чем в 1-м полугодии прошлого года.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Примерно 40% этого объема приходится на отечественную марку GAZ, что в количественном выражении составляет 73,4 тыс. штук.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

На второй строчке УАЗ (13,9 тыс. шт.). В топ-5 самых популярных марок вторичного рынка LCV в РФ также вошли Volkswagen (11,4 тыс. шт.), Mercedes-Benz (10,7 тыс. шт.) и Ford (10,3 тыс. шт.).

Из всех б/у LCV чаще всего в России приобретают GAZ 3302, доля которой в 1-м полугодии составила свыше 20%. Так, за январь – июнь она разошлась тиражом в 40,3 тыс. подержанных экземпляров. Далее располагается GAZ Gazelle Next (13,3 тыс. шт.) и Ford Transit (9,4 тыс. шт.). Также в пятерку лидеров попали GAZ 2705 и УАЗ-3909 (6,6 тыс. и 5,3 тыс. шт. соответственно).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
31.07.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0