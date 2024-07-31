Эти легкие коммерческие авто с пробегом признаны самыми популярными в России

«Автостат»: рынок б/у легких коммерческих автомобилей в 1-м полугодии сжался на 8%

В первом полугодии текущего года в РФ было куплено 179,1 тыс. легких коммерческих автомобилей (LCV) с пробегом. Это на 8% меньше, чем в 1-м полугодии прошлого года.

Примерно 40% этого объема приходится на отечественную марку GAZ, что в количественном выражении составляет 73,4 тыс. штук.

На второй строчке УАЗ (13,9 тыс. шт.). В топ-5 самых популярных марок вторичного рынка LCV в РФ также вошли Volkswagen (11,4 тыс. шт.), Mercedes-Benz (10,7 тыс. шт.) и Ford (10,3 тыс. шт.).

Из всех б/у LCV чаще всего в России приобретают GAZ 3302, доля которой в 1-м полугодии составила свыше 20%. Так, за январь – июнь она разошлась тиражом в 40,3 тыс. подержанных экземпляров. Далее располагается GAZ Gazelle Next (13,3 тыс. шт.) и Ford Transit (9,4 тыс. шт.). Также в пятерку лидеров попали GAZ 2705 и УАЗ-3909 (6,6 тыс. и 5,3 тыс. шт. соответственно).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Автостат»