В России появился новый 163-сильный японский внедорожник: подробности и цена
Японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 г. в. по параллельным схемам привез в Россию крупный столичный дилерский центр.
Автомобиль стоит 11 млн руб. Уменьшить цену можно, оформив кредит, каско и сдав прежнюю машину в трейд-ин. На модель действует полная дилерская гарантия: 100 тыс. км.
Машина продается с безальтернативным бензиновым 2,7-литровым атмосферником мощностью 163 л. с., работающим в связке с классической 6-ступенчатой АКП. Привод полный.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews
Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado ()
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.