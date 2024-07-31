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В России появился новый 163-сильный японский внедорожник: подробности и цена

В России поступил в продажу новый Toyota Land Cruiser Prado за 11 млн рублей

Японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 г. в. по параллельным схемам привез в Россию крупный столичный дилерский центр.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Автомобиль стоит 11 млн руб. Уменьшить цену можно, оформив кредит, каско и сдав прежнюю машину в трейд-ин. На модель действует полная дилерская гарантия: 100 тыс. км.

Интерьер Toyota Land Cruiser Prado
Интерьер Toyota Land Cruiser Prado
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Машина продается с безальтернативным бензиновым 2,7-литровым атмосферником мощностью 163 л. с., работающим в связке с классической 6-ступенчатой АКП. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
31.07.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

+7