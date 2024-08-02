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В России выросло количество погибших в ДТП по вине водителей-иностранцев

МВД: количество погибших в ДТП из-за водителей-иностранцев выросло в РФ на 53,3%

Количество погибших в России из-за нарушения правил дорожного движения (ПДД) водителями-иностранцами за первые шесть месяцев 2024 года выросло на 23,4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре МВД РФ о ситуации с дорожно-транспортной аварийностью в стране.

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«В первом полугодии 2024 года зафиксирован значительный рост числа погибших (+23,4%, 243) из-за нарушения ПДД водителями-гражданами иностранных государств. При этом количество ДТП сократилось на 1,3% (2 467), число раненых – на 3,9% (3 201)», – говорится в документе.

Отмечается, что иностранные водители виновны почти в двух третях (65,7%) от всех ДТП с их участием (65,7%).

«Наибольшее значение коэффициента виновности отмечается среди водителей-граждан Узбекистана (67,1%), Армении (65,7%), Таджикистана (64,1%), Киргизской Республики (63,4%)», – уточняется в обзоре.

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За первое полугодие текущего года в РФ на 18,6% (79) сократилось количество ДТП с участием водителей-иностранцев в состоянии алкогольного опьянения, количество раненых в таких ДТП тоже сократилось – на 27,5% (111), но количество погибших увеличилось (+53,3%, 23). Количество ДТП по вине водителей из других государств составляет 4,9% от всего количества аварий, произошедших из-за нарушения ПДД.

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Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 68
02.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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