Toyota: пятый год подряд на вершине мирового авторынка

Toyota пятый год на 1 месте по продажам, несмотря на падение на 4,7% в этом году

Японская Toyota Motor Corporation уже пятый год подряд удерживает лидерство по продажам автомобилей в мире. За первую половину 2024 года, по данным агентства Kyodo, компания реализовала 5,16 миллиона автомобилей, включая продукцию брендов Daihatsu и Hino. Это существенно больше, чем у ближайшего конкурента – Volkswagen, который за тот же период продал 4,35 миллиона авто.

Несмотря на снижение продаж на 4,7% по сравнению с первой половиной 2023 года, Toyota демонстрирует стабильную позицию на мировом рынке. Интересно, что динамика продаж японской марки значительно различается в зависимости от региона.

На домашнем рынке продажи Toyota просели на целых 32%, составив 823 595 автомобилей. Это связано с приостановкой производства Daihatsu после скандала с фальсификацией данных о безопасности. Однако за рубежом продажи Toyota выросли на 3,1% до 4,34 миллиона автомобилей. Основной драйвер роста - Северная Америка и Европа.

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Источник: Kyodo