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Почти половина россиян покупает одну машину на всю жизнь: печальная статистика

«КП»: 43% россиян покупают один автомобиль за всю жизнь

Почему полный привод — это ловушка для владельца

Последние события в мире существенно повлияли на автомобильный рынок России. Ограничения на импорт и скачок цен стали причиной изменения потребительского поведения. Как часто россияне покупают новую машину? Опрос, в котором приняли участие 8,9 тысяч человек, предоставил интересные результаты.

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43% россиян признались, что покупают автомобиль один раз на всю жизнь. В комментариях многие участники опроса отмечают, что сейчас, в условиях санкций, покупка новой машины – дорогое мероприятие. Желания покупать китайские авто за огромные деньги у многих нет, а иномарки из недружественных стран и вовсе под вопросом.

По 21% опрошенных меняют автомобиль раз в 10 или 20 лет. Это говорит о том, что многие россияне привыкли бережно относиться к своему авто, ремонтировать и обслуживать его регулярно.

«Я 12 лет езжу на своей машине, беру ее как зеницу ока, менять пока не планирую», – писал один из респондентов.

10% россиян хотели бы менять автомобиль каждые 3-5 лет. Для них, видимо, важна новенькая машина, со всеми новейшими технологиями и опциями. Однако, в нынешних условиях такая частота обновления автопарка для большинства становится нереальной.

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1% россиян меняют машину почти каждый год. Скорее всего, это люди, занимающиеся бизнесом или имеющие особые потребности в перевозках, для которых автомобиль является инструментом работы. 4% опрошенных выбрали вариант «другое». Многие из них признались, что до санкций у них получалось менять машину чаще, но сейчас из-за резкого скачка цен такой возможности у них нет.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Комсомольская Правда

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Лежнин Роман
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03.08.2024
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«За рулем»
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