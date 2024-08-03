Почти половина россиян покупает одну машину на всю жизнь: печальная статистика

«КП»: 43% россиян покупают один автомобиль за всю жизнь

Последние события в мире существенно повлияли на автомобильный рынок России. Ограничения на импорт и скачок цен стали причиной изменения потребительского поведения. Как часто россияне покупают новую машину? Опрос, в котором приняли участие 8,9 тысяч человек, предоставил интересные результаты.

43% россиян признались, что покупают автомобиль один раз на всю жизнь. В комментариях многие участники опроса отмечают, что сейчас, в условиях санкций, покупка новой машины – дорогое мероприятие. Желания покупать китайские авто за огромные деньги у многих нет, а иномарки из недружественных стран и вовсе под вопросом.

По 21% опрошенных меняют автомобиль раз в 10 или 20 лет. Это говорит о том, что многие россияне привыкли бережно относиться к своему авто, ремонтировать и обслуживать его регулярно.

«Я 12 лет езжу на своей машине, беру ее как зеницу ока, менять пока не планирую», – писал один из респондентов.

10% россиян хотели бы менять автомобиль каждые 3-5 лет. Для них, видимо, важна новенькая машина, со всеми новейшими технологиями и опциями. Однако, в нынешних условиях такая частота обновления автопарка для большинства становится нереальной.

1% россиян меняют машину почти каждый год. Скорее всего, это люди, занимающиеся бизнесом или имеющие особые потребности в перевозках, для которых автомобиль является инструментом работы. 4% опрошенных выбрали вариант «другое». Многие из них признались, что до санкций у них получалось менять машину чаще, но сейчас из-за резкого скачка цен такой возможности у них нет.

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Источник: Комсомольская Правда