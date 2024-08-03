На российском рынке появился новый надежный «японец» по цене Весты

Российский дилер привез в страну новый Suzuki Swift по цене 2 млн рублей

В мире, где новые автомобили появляются с завидной регулярностью, есть место и для проверенных временем моделей. Японский хэтчбек Suzuki Swift – яркий тому пример. Пятое поколение этой легенды, дебютировавшее в 2016 году, практически не претерпело изменений и теперь снова доступно на российском рынке, благодаря схеме параллельного импорта.

Suzuki Swift

Стоимость Suzuki Swift на данный момент составляет 1 950 000 рублей, что делает его привлекательным предложением в сегменте компактных автомобилей. В России хэтчбек предлагается в версии GLX, оснащенной 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л. с., передним приводом и роботизированной коробкой передач.

Интерьер Suzuki Swift

Снаряженная масса Swift составляет всего 840 кг, что делает его одним из самых легких автомобилей в своем классе. Suzuki Swift пятого поколения построен на модульной платформе Heartect, что позволило улучшить безопасность и управляемость. Автомобиль также оснащен системой Mild Hybrid, которая помогает экономить топливо и снижает вредные выбросы в атмосферу.

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Источник: Autonews