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На российском рынке появился новый надежный «японец» по цене Весты

Российский дилер привез в страну новый Suzuki Swift по цене 2 млн рублей

В мире, где новые автомобили появляются с завидной регулярностью, есть место и для проверенных временем моделей. Японский хэтчбек Suzuki Swift – яркий тому пример. Пятое поколение этой легенды, дебютировавшее в 2016 году, практически не претерпело изменений и теперь снова доступно на российском рынке, благодаря схеме параллельного импорта.

Suzuki Swift
Suzuki Swift
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Стоимость Suzuki Swift на данный момент составляет 1 950 000 рублей, что делает его привлекательным предложением в сегменте компактных автомобилей. В России хэтчбек предлагается в версии GLX, оснащенной 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л. с., передним приводом и роботизированной коробкой передач.

Интерьер Suzuki Swift
Интерьер Suzuki Swift

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Снаряженная масса Swift составляет всего 840 кг, что делает его одним из самых легких автомобилей в своем классе. Suzuki Swift пятого поколения построен на модульной платформе Heartect, что позволило улучшить безопасность и управляемость. Автомобиль также оснащен системой Mild Hybrid, которая помогает экономить топливо и снижает вредные выбросы в атмосферу.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Suzuki
Количество просмотров 170577
03.08.2024
Фото:Suzuki
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