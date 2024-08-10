Этот корейский хэтчбек пережил второй рестайлинг, но не дождался электрификации

В обновленном Kia Picanto обновили экстерьер и улучшили безопасность

Kia Picanto, третье поколение которого представили в 2017 году, один из немногих оставшихся на рынке небольших автомобилей.

В Европе он обеспечивает доступную мобильность для начинающих водителей, используется для социальных нужд и доставки, а также как семейный автомобиль для покупок в супермаркете.

Второй фейслифтинг, который автомобиль пережил сейчас, обновил дизайн и оборудование, сделав Пиканто комфортнее и безопаснее.

Тем не менее, автомобилю не удастся получить электрификацию до окончания его производства. Под капотом остаются те же трехцилиндровый бензиновый мотор объемом 1,0 л, мощностью 63 л.с. и четырехцилиндровый 1,2 л, мощностью 79 л.с., оба из которых сопряжены с 5-ступенчатой механической или автоматической коробками передач.

Kia Picanto всегда был популярным и любимым небольшим хэтчбеком. Размеры Picanto остались прежними: высота - 1495 мм, длина - 3595 мм и ширина - 1595 мм. Тем не менее, объем багажника в 255 л может оказаться недостаточным для покупателей, требующих места для нескольких крупных сумок.

Спереди Picanto получил обновленную решетку радиатора "нос тигра", обрамленную новыми фарами, что подчеркивает его связь с другими моделями Kia. Кроме того, обновлены бамперы.

Второй фейслифтинг визуально приблизил Picanto к дизайнерской линии Opposites United, которую готовят для электромобилей.

Внутри изменений немного: обновлена только 8,0-дюймовая информационно-развлекательная сенсорная система.

Цены на автомобиль в Германии стартуют от 16 690 евро за версию с мотором 1.0 и доходят до 22 190 евро за версию GT с 1,2-литровым мотором и автоматом.