Этот корейский хэтчбек пережил второй рестайлинг, но не дождался электрификации
Kia Picanto, третье поколение которого представили в 2017 году, один из немногих оставшихся на рынке небольших автомобилей.
В Европе он обеспечивает доступную мобильность для начинающих водителей, используется для социальных нужд и доставки, а также как семейный автомобиль для покупок в супермаркете.
Второй фейслифтинг, который автомобиль пережил сейчас, обновил дизайн и оборудование, сделав Пиканто комфортнее и безопаснее.
Тем не менее, автомобилю не удастся получить электрификацию до окончания его производства. Под капотом остаются те же трехцилиндровый бензиновый мотор объемом 1,0 л, мощностью 63 л.с. и четырехцилиндровый 1,2 л, мощностью 79 л.с., оба из которых сопряжены с 5-ступенчатой механической или автоматической коробками передач.
Kia Picanto всегда был популярным и любимым небольшим хэтчбеком. Размеры Picanto остались прежними: высота - 1495 мм, длина - 3595 мм и ширина - 1595 мм. Тем не менее, объем багажника в 255 л может оказаться недостаточным для покупателей, требующих места для нескольких крупных сумок.
Спереди Picanto получил обновленную решетку радиатора "нос тигра", обрамленную новыми фарами, что подчеркивает его связь с другими моделями Kia. Кроме того, обновлены бамперы.
Второй фейслифтинг визуально приблизил Picanto к дизайнерской линии Opposites United, которую готовят для электромобилей.
Внутри изменений немного: обновлена только 8,0-дюймовая информационно-развлекательная сенсорная система.
Цены на автомобиль в Германии стартуют от 16 690 евро за версию с мотором 1.0 и доходят до 22 190 евро за версию GT с 1,2-литровым мотором и автоматом.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Отзывы о Kia Picanto ()
КИА МОТОРС России и СНГ с сетью своих дилеров, как и салоны мульти брендов ведут нечестную, обманную рекламную компанию по реализации своего продукта. Купить автомобиль по цене объявленной КИА даже теоретически невозможно, к объявленной цене надо добавлять от 200 до 700 тыс. руб. за так называемое дополнительное оборудование. Заключить предварительный договор с дилером на поставку автомобиля необходимой вам комплектации без так называемого дополнительного оборудования можно, но за автомобиль придется все равно заплатить сумму существенно большую заявленной КИА МОТОРС Россия и СНГ. Делюсь своим опытом, я семь месяцев назад заключил договор на покупку автомобиля со сроком исполнения максимум три месяца. По истечении трех месяцев, конечно, официальный дилер так и не привёз (не продал) автомобиль по цене КИА МОТОРС Россия и СНГ, хотя за три месяца завозов выбранной мною комплектации и цвета автомобилей было и есть в наличии предостаточно. Я обращался на горячею линию в компанию КИА шесть раз и том числе письменно с описанием свой ситуации с приложением заключенного договора, но там отвечают, что КИА МОТОРС Россия и СНГ продажей автомобилей не занимается и все вопросы по приобретению автомобиля к дилеру, а он продает как считает нужным и необходимым. Из последнего общения с дилером следует, что мне машину не продадут никогда, т.к. я не готов заплатить к цене КИА МОТОРС Россия и СНГ не рубля, договор поставки предлагают расторгнуть, но для них это не принципиально, т.к. из него юридической ответственности ни какой не следует. Ни один из «Официальных дилеров» КИА не выполняет в полном объеме функции дилера и это однозначно устраивает КИА. Обман это основа бизнеса КИА и других производителей. Их просто необходимо привлекать к ответственности за обманную рекламную компанию. Цену на продукцию часто определяет спрос и сговор производителей не без участия надзорных органов.