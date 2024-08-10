Краска, которая охлаждает автомобиль: вы про такое слышали?
Nissan тестирует новую технологию окраски, которая снизит температуру поверхности автомобиля, а значит и салона, в жаркие дни. Это уменьшит нагрузку на систему кондиционирования и сэкономит энергию.
Краска, разработанная совместно с компанией Radi-Cool, специализирующейся в области охлаждения, изготовлена из синтетических композитных материалов со структурами, обычно не встречающимися в природе.
Краска тестировалась с конца 2023 года на автомобиле Nissan NV100, который используется в качестве служебного в аэропорту Токио Ханэда. По словам представителей Nissan, благодаря большой взлетно-посадочной полосе этот аэропорт обеспечивает идеальную среду для проверки характеристик краски в сложных условиях высоких температур в реальных условиях.
Хотя конец фазы испытаний еще не достигнут, полученные результаты заслуживают внимания: по сравнению с обычным лакокрасочным покрытием, автомобиль, окрашенный с новой краской, был в среднем на двенадцать градусов ниже снаружи и на пять - внутри. Эксперименты проводили в том числе на парковке под прямыми солнечными лучами.
Охлаждающий эффект краски особенно заметен, когда автомобиль долгое время остается на солнце.
Nissan видит большой потенциал в новой технологии, особенно для транспортных средств малой грузоподъемности, таких как фургоны, грузовики и машины скорой помощи, которые используются большую часть дня.
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Источник: Auto-Medienportal