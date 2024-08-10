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Краска, которая охлаждает автомобиль: вы про такое слышали?

Nissan тестирует новую технологию окраски с охлаждающим эффектом

Nissan тестирует новую технологию окраски, которая снизит температуру поверхности автомобиля, а значит и салона, в жаркие дни. Это уменьшит нагрузку на систему кондиционирования и сэкономит энергию.

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Краска, разработанная совместно с компанией Radi-Cool, специализирующейся в области охлаждения, изготовлена из синтетических композитных материалов со структурами, обычно не встречающимися в природе.

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Краска тестировалась с конца 2023 года на автомобиле Nissan NV100, который используется в качестве служебного в аэропорту Токио Ханэда. По словам представителей Nissan, благодаря большой взлетно-посадочной полосе этот аэропорт обеспечивает идеальную среду для проверки характеристик краски в сложных условиях высоких температур в реальных условиях.

Хотя конец фазы испытаний еще не достигнут, полученные результаты заслуживают внимания: по сравнению с обычным лакокрасочным покрытием, автомобиль, окрашенный с новой краской, был в среднем на двенадцать градусов ниже снаружи и на пять - внутри. Эксперименты проводили в том числе на парковке под прямыми солнечными лучами.

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Охлаждающий эффект краски особенно заметен, когда автомобиль долгое время остается на солнце.

Nissan видит большой потенциал в новой технологии, особенно для транспортных средств малой грузоподъемности, таких как фургоны, грузовики и машины скорой помощи, которые используются большую часть дня.

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Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Auto-Medienportal

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Алексеева Елена
Фото:Autoren-Union Mobilität/Nissan
Количество просмотров 146
10.08.2024
Фото:Autoren-Union Mobilität/Nissan
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