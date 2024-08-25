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Чем вреден для мотора повышенный уровень масла? Отвечает эксперт

Автоэксперт Родионов: перелив масла в двигателе так же опасен, как недолив

Высокий уровень масла в моторе автомобиля так же вреден, как и низкий, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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Высокий уровень масла может указывать на то, что в него попадает топливо. Чаще всего такое встречается на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском, например при утечке топлива из неисправного топливного насоса. Еще уровень масла может повышаться зимой, если водитель ездит только на короткие расстояния.

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Тогда повышение уровня может быть большим и очень опасным для мотора, отметил специалист. Масло разжижается, его свойства ухудшаются, в системе растет давление, возможно выдавливание прокладок, сальников, пояснил он. Из-за высокого уровня масла возможно образование нагара в цилиндрах.

Еще Родионов рассказал, что в масло может попадать антифриз из-за трещин в головке блока цилиндров, самом блоке или негерметичности теплообменника масло.

Машину с повышенным уровнем масла покупать не стоит, так как недобросовестные продавцы могут пользоваться уловками и маскировать низкое давление в системе перед продажей, доливая самое вязкое из возможных масел, пояснил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
25.08.2024
Фото:Unsplash
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