Чем вреден для мотора повышенный уровень масла? Отвечает эксперт

Автоэксперт Родионов: перелив масла в двигателе так же опасен, как недолив

Высокий уровень масла в моторе автомобиля так же вреден, как и низкий, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Высокий уровень масла может указывать на то, что в него попадает топливо. Чаще всего такое встречается на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском, например при утечке топлива из неисправного топливного насоса. Еще уровень масла может повышаться зимой, если водитель ездит только на короткие расстояния.

Тогда повышение уровня может быть большим и очень опасным для мотора, отметил специалист. Масло разжижается, его свойства ухудшаются, в системе растет давление, возможно выдавливание прокладок, сальников, пояснил он. Из-за высокого уровня масла возможно образование нагара в цилиндрах.

Еще Родионов рассказал, что в масло может попадать антифриз из-за трещин в головке блока цилиндров, самом блоке или негерметичности теплообменника масло.

Машину с повышенным уровнем масла покупать не стоит, так как недобросовестные продавцы могут пользоваться уловками и маскировать низкое давление в системе перед продажей, доливая самое вязкое из возможных масел, пояснил эксперт.

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Источник: Российская газета