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Каким заемщикам банки охотнее дадут автокредит — разбираемся с экономистом

Экономист Волков объяснил, почему на покупку машины лучше брать автокредит

В 2024 году заемщикам стало сложнее получить потребительский кредит, поэтому автокредит стал более востребованным. А банки более лояльны к заемщикам с достаточным размером дохода и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Об этом заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) экономист Алексей Волков.

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«Банки существенно сокращают выдачу новым клиентам “с улицы” с высокими значениями показателя долговой нагрузки (ПДН). В автокредитовании такая тактика не столь эффективна», – объясняет экономист.

Комментируя ситуацию с ужесточением банков в части выдачи кредитов, Волков объяснил, что ужесточение условий кредитования существенно сокращает возможности граждан с высокой долговой нагрузкой к получению новых обязательств.

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«Иными словами, эта мера призвана сократить общую долговую нагрузку населения и риски всего кредитного сектора. В то же время заемщики с достаточным размером доходов для обслуживания кредитов и приемлемыми показателями долговой нагрузки остаются желанными клиентами банков», – подчеркнул эксперт.

В НБКИ опровергли идею высокой закредитованности населения, Волков уточнил, что в настоящее время выдача кредитов активно продолжается. Проблемы с платежами есть только у части населения. По мнению экономиста, в условиях роста доходов населения и снижения безработицы говорить о неплатежеспособности значительной части населения не совсем корректно.

«Тем более что качество обслуживания действующих кредитов не ухудшается. Что касается снижения уровня одобрения кредитных заявок, то речь идет об охлаждении кредитной активности только определенной части граждан с высокой долговой нагрузкой и побуждению их к более взвешенному сопоставлению своих потребностей и возможностей», – резюмирует эксперт.

Напомним, с 1 июля 2024 года Центробанк РФ ужесточил требования к выдаче кредитов жителям России. Речь идет о том, что банки не будут одобрять займы клиентам с долговой нагрузкой свыше 50%.

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Источник: transport-news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:ТАСС/ Валерий Матыцин
Количество просмотров 5036
08.08.2024
Фото:ТАСС/ Валерий Матыцин
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