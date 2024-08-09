Футуристичный дизайн, новый салон и прежний мотор — премьера седана уже скоро

В Сети показали фото обновленного Kia K8 в новом дизайне в брутальном стиле

Производитель Kia обнародовал официальные фотографии обновленного седана K8, автомобиль выполнен в новом дизайне, в салоне тоже произошли изменения.

Автомобиль получил вертикальные фары, которые являются границей общего овала, образованного нижней решеткой и подсвеченной полосой под кромкой капота. У заднего бампера теперь нет патрубков, а графика фонарей немного изменена.

KIA K8

В салоне красуется новый цифровой кластер из приборной панели и мультимедийной системы, другое рулевое колесо, стилизованное под ретро, салон отделан мягким материалом. Блок климат-контроля теперь находится не над дефлекторами, а под ними. Торпедо сияет встроенной светодиодной подсветкой. Во всех версиях заявлены 10 подушек безопасности, также есть адаптивный свет с автокорректировкой пучка, чтобы не слепить водителей встречных машин.

KIA K8

Силовой агрегат оставили без изменений, базовый двигатель – атмосферник объемом 2,5 л мощностью 198 л.с., 248 Нм. Есть вариант с атмосферным мотором V6 объемом 3,5 л семейства Smartstream, мощностью 300 л.с. и 359 Нм на бензине, а также мощностью 240 л.с. и 314 Нм – на пропане (LPI). С таким мотором покупателям будет доступен вариант с системой полного привода. Коробка передач – 8-ступенчатый автомат. Кроме того, у Kia K8 есть гибридная версия с мотором объемом 1,6 л и мощностью 230 л.с.

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Источник: motor1.com