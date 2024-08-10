Toyota готовит новый проходимый и надежный внедорожник
Внедорожник Toyota FJ Cruiser, покоривший сердца многих своим брутальным дизайном и внедорожными способностями, готовится к триумфальному возвращению. Как сообщает издание Motor1, японский автопроизводитель представит обновленный FJ Cruiser уже в этом году.
Новый FJ Cruiser будет построен на модифицированной платформе iMV, которая уже знакома нам по моделям Hilux и Fortuner. Это гарантирует надежность и прочность, необходимые для настоящего внедорожника.
По предварительной информации, FJ Cruiser сохранит свою узнаваемую угловатую форму и брутальный характер. Ожидаются прямые линии, широкие колесные арки и массивные бампера, которые подчеркнут внедорожный потенциал автомобиля.
Toyota планирует предлагать различные варианты силовых агрегатов, чтобы удовлетворить потребности разных рынков. В Азии FJ Cruiser будет оснащаться дизельными двигателями объемом 2,4 и 2,8 литра, известными по другим моделям Toyota. В Европе же покупатели смогут приобрести гибридную версию, что подчеркивает стремление Toyota к экологичности.
В отличие от предыдущего поколения, которое комплектовалось бензиновым V6 объемом 4,0 литра и мощностью 270 л.с., новый FJ Cruiser получит более современные и экономичные двигатели. Также планируется внедрить новую 5-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод с жестким подключением передних колес.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Motor1