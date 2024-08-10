Kia нашла способ вернуться в Россию: на отечественном рынке снова представлены седаны K5

Стартовали поставки Kia K5 из Узбекистана в РФ по цене от 3,85 млн рублей

В России начались продажи обновленного Kia K5, который можно приобрести по цене от 3,85 миллиона рублей. Этот стильный седан нового поколения предлагает не только привлекательный внешний вид, но и множество современных функций, что делает его конкурентоспособным на рынке.

Kia K5

Новый Kia K5 выделяется своей агрессивной и спортивной стилистикой. Передняя и задняя оптика, вдохновленная дизайном новейших электромобилей марки, придаёт автомобилю запоминающийся облик. Обновленный передний бампер с крупными воздухозаборниками подчеркивает его динамичные линии.

В базовой версии «Luxe» Kia K5 2024 года установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в тандеме с автоматической коробкой передач и передним приводом. Автомобиль также предлагает ряд систем безопасности, включая управление сцеплением (ASR), стабилизацию (VSM), помощь при торможении (BAS; EBD) и поддержку в старте на подъеме (HSA).

Интерьер Kia K5

Внутри салона обеспечен высокий уровень комфорта благодаря двухзонному климат-контролю, круиз-контролю и парктроникам. Мультимедийная система с ЖК-экраном совместима с Android Auto и CarPlay, а также включает функции удобства, такие как регулировка руля и система доступа без ключа.

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Источник: SpeedMe