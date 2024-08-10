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Kia нашла способ вернуться в Россию: на отечественном рынке снова представлены седаны K5

Стартовали поставки Kia K5 из Узбекистана в РФ по цене от 3,85 млн рублей

В России начались продажи обновленного Kia K5, который можно приобрести по цене от 3,85 миллиона рублей. Этот стильный седан нового поколения предлагает не только привлекательный внешний вид, но и множество современных функций, что делает его конкурентоспособным на рынке.

Kia K5
Kia K5
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ГИД ПО КАСКО

Новый Kia K5 выделяется своей агрессивной и спортивной стилистикой. Передняя и задняя оптика, вдохновленная дизайном новейших электромобилей марки, придаёт автомобилю запоминающийся облик. Обновленный передний бампер с крупными воздухозаборниками подчеркивает его динамичные линии.

Kia K5 после 18 000 км: чем удивил? Чем огорчил?

В базовой версии «Luxe» Kia K5 2024 года установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в тандеме с автоматической коробкой передач и передним приводом. Автомобиль также предлагает ряд систем безопасности, включая управление сцеплением (ASR), стабилизацию (VSM), помощь при торможении (BAS; EBD) и поддержку в старте на подъеме (HSA).

Интерьер Kia K5
Интерьер Kia K5

Внутри салона обеспечен высокий уровень комфорта благодаря двухзонному климат-контролю, круиз-контролю и парктроникам. Мультимедийная система с ЖК-экраном совместима с Android Auto и CarPlay, а также включает функции удобства, такие как регулировка руля и система доступа без ключа.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 24070
10.08.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia K5 ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia K5  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Очень простая, в целом, комфортная машина. Но с мнением редакции в части "спортседана" не согласен категорически - 2 л и 150 сил подходят только, чтобы ездить как унылый таксист. Любое нажатие педали газа вызывает такой натужный рев двигателя, что прибегать к этому инструменту не хочется вовсе. Я не понимаю, почему нельзя сделать отдельную кнопку обогрева боковых зеркал, зачем это совмещать с обогревом заднего стекла. и да, руль приходится держать крепко, любая неровность, особенно если в этот момент пытаешься ускориться - приводит к рывку руля в сторону.

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