Честный полный привод и автомат: в Россию привезли огромный американский внедорожник
Российский рынок внедорожников пополнился настоящим гигантом – Ford Expedition 2024. Компания из Владивостока уже открыла предзаказ на этот автомобиль, и цены, как и размеры, впечатляют: от 11,327 до 12,349 млн рублей. Немалая сумма, но и машина далеко не рядовая.
Ford Expedition 2024 – это настоящий монстр. Его длина составляет 5,64 метра, что делает его больше, чем Aurus Komendant (5380 мм). Ширина тоже внушительная – чуть больше двух метров.
Внутри Ford Expedition 2024 размещается 8 человек в комфортабельных креслах. Багажник тоже впечатляет своими размерами, позволяя перевозить много груза или комфортно расположить все необходимые вещи для семейного путешествия.
Современная цифровая панель приборов и мультимедийная система с 15,5-дюймовым экраном обеспечивают удобство и комфорт во время каждой поездки.
Под капотом Ford Expedition 2024 размещается бензиновый V6 объемом 3,5 литра с мощностью 400 л. с. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач 10R80 SelectShift и системой полного привода с раздаточной коробкой BorgWarner 4417 и блокировкой заднего дифференциала.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: IXBT