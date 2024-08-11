#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Честный полный привод и автомат: в Россию привезли огромный американский внедорожник

В России объявлен старт приема заказов на внедорожник Ford Expedition 2024

Российский рынок внедорожников пополнился настоящим гигантом – Ford Expedition 2024. Компания из Владивостока уже открыла предзаказ на этот автомобиль, и цены, как и размеры, впечатляют: от 11,327 до 12,349 млн рублей. Немалая сумма, но и машина далеко не рядовая.

Ford Expedition 2024
Ford Expedition 2024
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Ford Expedition 2024 – это настоящий монстр. Его длина составляет 5,64 метра, что делает его больше, чем Aurus Komendant (5380 мм). Ширина тоже внушительная – чуть больше двух метров.

Больше и дешевле, чем Land Cruiser: в России появился новый крупный внедорожник

Внутри Ford Expedition 2024 размещается 8 человек в комфортабельных креслах. Багажник тоже впечатляет своими размерами, позволяя перевозить много груза или комфортно расположить все необходимые вещи для семейного путешествия.

Современная цифровая панель приборов и мультимедийная система с 15,5-дюймовым экраном обеспечивают удобство и комфорт во время каждой поездки.

Интерьер Ford Expedition 2024
Интерьер Ford Expedition 2024

Под капотом Ford Expedition 2024 размещается бензиновый V6 объемом 3,5 литра с мощностью 400 л. с. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач 10R80 SelectShift и системой полного привода с раздаточной коробкой BorgWarner 4417 и блокировкой заднего дифференциала.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: IXBT

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Ford
Количество просмотров 3615
11.08.2024
Фото:Ford
Поделиться:
Оцените материал:
0