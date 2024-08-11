Честный полный привод и автомат: в Россию привезли огромный американский внедорожник

В России объявлен старт приема заказов на внедорожник Ford Expedition 2024

Российский рынок внедорожников пополнился настоящим гигантом – Ford Expedition 2024. Компания из Владивостока уже открыла предзаказ на этот автомобиль, и цены, как и размеры, впечатляют: от 11,327 до 12,349 млн рублей. Немалая сумма, но и машина далеко не рядовая.

Ford Expedition 2024

Ford Expedition 2024 – это настоящий монстр. Его длина составляет 5,64 метра, что делает его больше, чем Aurus Komendant (5380 мм). Ширина тоже внушительная – чуть больше двух метров.

Внутри Ford Expedition 2024 размещается 8 человек в комфортабельных креслах. Багажник тоже впечатляет своими размерами, позволяя перевозить много груза или комфортно расположить все необходимые вещи для семейного путешествия.

Современная цифровая панель приборов и мультимедийная система с 15,5-дюймовым экраном обеспечивают удобство и комфорт во время каждой поездки.

Интерьер Ford Expedition 2024

Под капотом Ford Expedition 2024 размещается бензиновый V6 объемом 3,5 литра с мощностью 400 л. с. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач 10R80 SelectShift и системой полного привода с раздаточной коробкой BorgWarner 4417 и блокировкой заднего дифференциала.

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Источник: IXBT