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Затраты невиновных водителей на юриста будут компенсировать

Верховный суд: водителям положено возмещение трат на юриста при ошибочном штрафе

Верховный суд РФ постановил, что автомобилистам положена компенсация расходов на юриста и экспертизы, если выписанный им штраф окажется ошибочным.

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Уточняется, что водитель из Москвы весной 2022 года получил штраф в размере 3 тыс. рублей. Он не согласился с постановлением МАДИ и обратился в суд.

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Он понес расходы на юриста и экспертизу в размере 60 тыс. рублей. В итоге водителя признали невиновным в нарушении ПДД, но в компенсации расходов отказали.

Дело рассмотрели в Верховном суде, который в итоге принял сторону водителя.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 39
14.08.2024
Фото:Depositphotos
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