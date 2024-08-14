Затраты невиновных водителей на юриста будут компенсировать

Верховный суд: водителям положено возмещение трат на юриста при ошибочном штрафе

Верховный суд РФ постановил, что автомобилистам положена компенсация расходов на юриста и экспертизы, если выписанный им штраф окажется ошибочным.

Уточняется, что водитель из Москвы весной 2022 года получил штраф в размере 3 тыс. рублей. Он не согласился с постановлением МАДИ и обратился в суд.

Он понес расходы на юриста и экспертизу в размере 60 тыс. рублей. В итоге водителя признали невиновным в нарушении ПДД, но в компенсации расходов отказали.

Дело рассмотрели в Верховном суде, который в итоге принял сторону водителя.

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Источник: «Известия»