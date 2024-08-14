Затраты невиновных водителей на юриста будут компенсировать
Верховный суд РФ постановил, что автомобилистам положена компенсация расходов на юриста и экспертизы, если выписанный им штраф окажется ошибочным.
Уточняется, что водитель из Москвы весной 2022 года получил штраф в размере 3 тыс. рублей. Он не согласился с постановлением МАДИ и обратился в суд.
Он понес расходы на юриста и экспертизу в размере 60 тыс. рублей. В итоге водителя признали невиновным в нарушении ПДД, но в компенсации расходов отказали.
Дело рассмотрели в Верховном суде, который в итоге принял сторону водителя.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: «Известия»