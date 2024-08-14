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Серьезная экономия: эксперт о пользе для водителей расширения «автогражданки»

Эксперт Моржаретто указал на выгоду для водителей расширение ОСАГО на Белоруссию

Решения о расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии все ждали очень давно. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

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«Действительно долгожданное решение, выгодно это будет, наверное, всем. В первую очередь тем людям, которые живут в приграничных регионах, жителям, допустим, Смоленской области, которые ездят туда-сюда регулярно, но и туристам тоже, потому что Белоруссия – одно из интереснейших направлений для выездного туризма», – объяснил эксперт.

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К тому же с финансовой точки зрения эта мера будет выгоднее для автовладельцев, подчеркивает Моржаретто, потому что им не придется покупать дополнительную страховку.

«Конечно, выгоднее, потому что сейчас надо покупать синюю карту. Ее продают перед границей, везде объявления висят, как только въезжаешь в Смоленскую область, допустим. Можно купить в Москве, в том городе, где вы живете, в страховой компании, но это стоит денег. Эта карта на две недели стоит около тысячи рублей, а тут серьезная экономия», – резюмировал Моржаретто.

Напомним, глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что Правительство РФ подготовило законопроект, позволяющий российским водителям расширить в случае необходимости действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Мера заработает уже с 1 октября 2024 года.

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Источник: russian.rt.com

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 25
14.08.2024
Фото:АГН Москва
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