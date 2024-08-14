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Китайские бренды Omoda и Jaecoo подготовили несколько премьер для России

Компании Omoda и Jaecoo в 2024–2025 годах запустят в РФ несколько автоновинок

Китайские компании Omoda и Jaecoo готовят несколько новинок для российского рынка. Среди них рестайлинговый кроссовер Jaecoo J7, продажи которого начнутся уже в сентябре.

Jaecoo J7
Jaecoo J7

Еще одна новинка: компактный кроссовер Jaecoo J6, представленный в Китае под названием iCar. Автомобиль оснащен электрическими силовыми установками мощностью 184-279 л. с., дальность хода без подзарядки составляет более 370 километров. В России его начнут продавать ориентировочно в конце 2024 – начале 2025 года.

Jaecoo J6
Jaecoo J6
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В октябре на российский рынок выйдет обновленный кроссовер Omoda C5. Позже линейку бренда пополнит электромобиль: кроссовер E5, который сейчас проходит финальные испытания в российских условиях.

Omoda C5
Omoda C5

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Еще одна новинка от Omoda – кроссовер C7, но в продаже в России он появится не раньше 2025 года. В зависимости от комплектации кроссовер оснащается гибридной силовой установкой или традиционным ДВС.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

Omoda C7
Omoda C7

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Omoda | Jaecoo | Autohome
Количество просмотров 9
14.08.2024
Фото:Omoda | Jaecoo | Autohome
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