Китайские бренды Omoda и Jaecoo подготовили несколько премьер для России
Китайские компании Omoda и Jaecoo готовят несколько новинок для российского рынка. Среди них рестайлинговый кроссовер Jaecoo J7, продажи которого начнутся уже в сентябре.
Еще одна новинка: компактный кроссовер Jaecoo J6, представленный в Китае под названием iCar. Автомобиль оснащен электрическими силовыми установками мощностью 184-279 л. с., дальность хода без подзарядки составляет более 370 километров. В России его начнут продавать ориентировочно в конце 2024 – начале 2025 года.
В октябре на российский рынок выйдет обновленный кроссовер Omoda C5. Позже линейку бренда пополнит электромобиль: кроссовер E5, который сейчас проходит финальные испытания в российских условиях.
Еще одна новинка от Omoda – кроссовер C7, но в продаже в России он появится не раньше 2025 года. В зависимости от комплектации кроссовер оснащается гибридной силовой установкой или традиционным ДВС.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews