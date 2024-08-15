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В России налажен серийный выпуск еще одной машины для коммунальщиков

Создатели Aurus разработали дизайн спецтехники УКМ-2000

Силами специалистов Центра стиля НАМИ разработан дизайн спецтехники, предназначенной для жилищно-коммунальных хозяйств. Работы выполнялись специально для предприятия-производителя «Кургандормаш». Об этом сообщил разработчик отечественного автомобиля премиум-класса Aurus.

Вакуумно-уборочная машина УКМ-2000
Вакуумно-уборочная машина УКМ-2000
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Отмечается, что вакуумно-уборочная машина УКМ-2000 уже запущена в серийное производство.

«Дизайн коммунальной машины специально для "Кургандормаш" разработан в НАМИ. Он демонстрирует передовой взгляд на спецтехнику в современном российском городе от НАМИ», – говорится в сообщении компании-разработчика в Telegram-канале.
Вакуумно-уборочная машина УКМ-2000
Вакуумно-уборочная машина УКМ-2000

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Благодаря навесному оборудованию спецтехнику можно использовать в любое время года. Это уже третий реализованный проект для курганского завода.

Для справки: «Кургандормаш» – машиностроительное предприятие России, специализирующееся на производстве дорожно-строительной и коммунальной техники. В планах предприятия на 2024 год – выпустить первую партию из 10 гибридных машин, предназначенных для коммунальных хозяйств специально для уборки городской территории.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: НАМИ

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Светлана Тарасенко
Фото:Кургандормаш
Количество просмотров 11
15.08.2024
Фото:Кургандормаш
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