В России налажен серийный выпуск еще одной машины для коммунальщиков

Создатели Aurus разработали дизайн спецтехники УКМ-2000

Силами специалистов Центра стиля НАМИ разработан дизайн спецтехники, предназначенной для жилищно-коммунальных хозяйств. Работы выполнялись специально для предприятия-производителя «Кургандормаш». Об этом сообщил разработчик отечественного автомобиля премиум-класса Aurus.

Вакуумно-уборочная машина УКМ-2000

Отмечается, что вакуумно-уборочная машина УКМ-2000 уже запущена в серийное производство.

«Дизайн коммунальной машины специально для "Кургандормаш" разработан в НАМИ. Он демонстрирует передовой взгляд на спецтехнику в современном российском городе от НАМИ», – говорится в сообщении компании-разработчика в Telegram-канале.

Вакуумно-уборочная машина УКМ-2000

Благодаря навесному оборудованию спецтехнику можно использовать в любое время года. Это уже третий реализованный проект для курганского завода.

Для справки: «Кургандормаш» – машиностроительное предприятие России, специализирующееся на производстве дорожно-строительной и коммунальной техники. В планах предприятия на 2024 год – выпустить первую партию из 10 гибридных машин, предназначенных для коммунальных хозяйств специально для уборки городской территории.

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Источник: НАМИ