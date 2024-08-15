В России налажен серийный выпуск еще одной машины для коммунальщиков
Силами специалистов Центра стиля НАМИ разработан дизайн спецтехники, предназначенной для жилищно-коммунальных хозяйств. Работы выполнялись специально для предприятия-производителя «Кургандормаш». Об этом сообщил разработчик отечественного автомобиля премиум-класса Aurus.
Отмечается, что вакуумно-уборочная машина УКМ-2000 уже запущена в серийное производство.
«Дизайн коммунальной машины специально для "Кургандормаш" разработан в НАМИ. Он демонстрирует передовой взгляд на спецтехнику в современном российском городе от НАМИ», – говорится в сообщении компании-разработчика в Telegram-канале.
Благодаря навесному оборудованию спецтехнику можно использовать в любое время года. Это уже третий реализованный проект для курганского завода.
Для справки: «Кургандормаш» – машиностроительное предприятие России, специализирующееся на производстве дорожно-строительной и коммунальной техники. В планах предприятия на 2024 год – выпустить первую партию из 10 гибридных машин, предназначенных для коммунальных хозяйств специально для уборки городской территории.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: НАМИ