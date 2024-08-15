В Россию привезли новый надежный японский внедорожник: известна цена
В России появились новые внедорожники Land Cruiser 70, эти автомобили производят уже 40 лет. В Москве продается пять таких машин, и четыре из них – пятидверные Land Cruiser 76 и Land Cruiser 78.
Автомобили оснащены МКП и 4,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 228 л. с., или дизельным двигателем объемом 4,5 литра с мощностью 202 л. с. Привод полный.
Цены стартуют от 7,5 млн рублей, самый дорогой экземпляр стоит 8,9 млн рублей.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Автоновости дня
Отзывы о Toyota Land Cruiser ()
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!