В Россию привезли новый надежный японский внедорожник: известна цена

Дилеры начали продавать в РФ новые Toyota Land Cruiser 70 по цене от ₽6,4 млн

В России появились новые внедорожники Land Cruiser 70, эти автомобили производят уже 40 лет. В Москве продается пять таких машин, и четыре из них – пятидверные Land Cruiser 76 и Land Cruiser 78.

Toyota Land Cruiser 70

Автомобили оснащены МКП и 4,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 228 л. с., или дизельным двигателем объемом 4,5 литра с мощностью 202 л. с. Привод полный.

Интерьер Toyota Land Cruiser 70

Цены стартуют от 7,5 млн рублей, самый дорогой экземпляр стоит 8,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Автоновости дня