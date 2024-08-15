В Россию привезли новый надежный японский внедорожник: известна цена

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 6
15.08.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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