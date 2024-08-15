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Стало известно, когда в России появится новый мощный «китаец»

В России в октябре начнутся продажи внедорожника Tank 700

В РФ новый внедорожник Tank 700 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и прошел прочие необходимые процедуры перед началом продаж в октябре. По данным портала «Китайские автомобили», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» заручился ОТТС на внедорожник Tank с кодовым названием D03, под которым скрывается Tank 700, что позволяет начать официальные продажи новой модели в стране.

Tank 700
Tank 700
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Tank 700 – это рамный пятиместный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Клиренс равен 245 мм. Это самая крупная модель марки на данный момент.

Tank 700
Tank 700

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В РФ для Tank 700 будут доступны две силовые установки на выбор: бензиновый мотор и гибрид. В Китае этот внедорожник продается в двух комплектациях. С каким оснащением автомобиль предложат в России, пока не известно. В Китае он получил 3,0-литровый V6 на 360 л. с., 163-сильный электромотор, а также 9-ступенчатую АКП.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Китайские автомобили

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Ушакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 8
15.08.2024
Фото:Tank
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