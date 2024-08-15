Новый премиальный корейский кроссовер: дата премьеры и характеристики

Новый флагманский кроссовер Genesis GV90 представят в октябре 2024 года

В октябре 2024 года компания Genesis представит новый премиальный внедорожник GV90.

Genesis GV90

Автомобиль будет полностью электрическим и получит батарею емкостью 113 кВт·ч. Машина сможет проехать до 800 км без подзарядки. Модель построена на новой платформе eM. Внешне новинка будет напоминать концепт Genesis Neolun, показанный в марте 2024 года.

Genesis GV90

В салоне будут установлены четыре индивидуальных сиденья. Передние можно разворачивать против хода. На потолке установлены мониторы.

Genesis GV90

О технических особенностях автомобиля не сообщается.

Интерьер Genesis GV90

Новый GV90 в целом основан на представленном в марте 2024 года концепте Genesis Neolun. Машина лишена дверных ручек и боковых зеркал. Всю переднюю и заднюю часть кузова опоясывают фирменные двойные линии ходовых огней.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Autohome