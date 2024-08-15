Новый премиальный корейский кроссовер: дата премьеры и характеристики
В октябре 2024 года компания Genesis представит новый премиальный внедорожник GV90.
Автомобиль будет полностью электрическим и получит батарею емкостью 113 кВт·ч. Машина сможет проехать до 800 км без подзарядки. Модель построена на новой платформе eM. Внешне новинка будет напоминать концепт Genesis Neolun, показанный в марте 2024 года.
В салоне будут установлены четыре индивидуальных сиденья. Передние можно разворачивать против хода. На потолке установлены мониторы.
О технических особенностях автомобиля не сообщается.
Новый GV90 в целом основан на представленном в марте 2024 года концепте Genesis Neolun. Машина лишена дверных ручек и боковых зеркал. Всю переднюю и заднюю часть кузова опоясывают фирменные двойные линии ходовых огней.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Autohome