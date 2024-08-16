Зеленый свет: кому смягчили запрет на въезд в прибалтийскую республику
Таможня Литвы скорректировала запрет на въезд транспорта из Белоруссии, обнародованный накануне. Согласно обновленной информации, граждане Белоруссии, на официальных основаниях проживающие в Литве, смогут въехать в балтийскую республику на автомобиле, независимо от места его регистрации и госномеров. Об этом сообщил таможенный департамент Литвы.
«Вводятся некоторые исключения на въезд в страну автотранспортных средств. С 17 августа законно проживающие в Литве граждане Белоруссии смогут пересечь границу и на автомобиле», – говорится в сообщении таможенного ведомства.
Аналогичное исключение будет действовать в отношении граждан Евросоюза, проживающих на территории Белоруссии.
Напомним, власти Литвы 18 июля 2024 года закрыла въезд в страну легковым автомобилям с белорусскими номерами. Свое решение литовские власти оправдали установленным ЕС единым регламентом. Предписывалось всем владельцам машин, находящихся на территории балтийской республики с такой регистрацией, вывезти их с территории Литвы в течение полугода.
В марте текущего года литовские власти эту меру применили и к автомобилям с регистрационными номерами Российской Федерации.
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Источник: tass.ru