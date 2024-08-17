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Машину с ребенком и котом эвакуировали на штрафстоянку: чем закончилась история?

В Челябинске эвакуировали неправильно припаркованный авто с ребенком и котом

В Челябинске разгорелся скандал после эвакуации автомобиля, в котором находились семилетний ребенок и кот. Мать мальчика ненадолго припарковала машину в неположенном месте, чтобы зайти в больницу, но вернулась к пустому месту, где только что стоял ее ЗАЗ Сенс.

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ГИД ПО КАСКО

По словам женщины, сотрудники ГАИ, эвакуировавшие машину, не заметили спящего ребенка на заднем сидении. В салоне также находился кот, судьба которого в этой истории осталась неизвестной.

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Госавтоинспекция, комментируя ситуацию, заявила, что ребенок не был виден из-за тонированных стекол.

«Так как на стекла транспортного средства нанесена тонировка, увидеть ребенка, находящегося в салоне на заднем сиденье, не представилось возможным», - сообщили в ГАИ.

Однако, по словам женщины, сотрудники штрафстоянки отказались отдать ей автомобиль, пока она не записала на видео отказ от претензий.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: 74.ru

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 7
17.08.2024
Фото:АГН Москва
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