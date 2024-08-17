Машину с ребенком и котом эвакуировали на штрафстоянку: чем закончилась история?
В Челябинске разгорелся скандал после эвакуации автомобиля, в котором находились семилетний ребенок и кот. Мать мальчика ненадолго припарковала машину в неположенном месте, чтобы зайти в больницу, но вернулась к пустому месту, где только что стоял ее ЗАЗ Сенс.
По словам женщины, сотрудники ГАИ, эвакуировавшие машину, не заметили спящего ребенка на заднем сидении. В салоне также находился кот, судьба которого в этой истории осталась неизвестной.
Госавтоинспекция, комментируя ситуацию, заявила, что ребенок не был виден из-за тонированных стекол.
«Так как на стекла транспортного средства нанесена тонировка, увидеть ребенка, находящегося в салоне на заднем сиденье, не представилось возможным», - сообщили в ГАИ.
Однако, по словам женщины, сотрудники штрафстоянки отказались отдать ей автомобиль, пока она не записала на видео отказ от претензий.
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Источник: 74.ru