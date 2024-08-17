В России появился новый кроссовер с просторным салоном и смешным расходом
Российский рынок автомобилей пополнился новым игроком. Компания из Благовещенска начала прием заказов на полноразмерный внедорожник Dongfeng Yipai 008. Премьера автомобиля состоялась в апреле, и он уже успел привлечь внимание своей внешностью, напоминающей популярный в России Li Auto L9.
Dongfeng Yipai 008 доступен в двух вариантах: подключаемом гибриде и чисто электрическом.
Гибридная версия обладает 1,5-литровым бензиновым двигателем, электромотором и тяговой батареей емкостью 34 кВт∙ч. Общая мощность системы достигает 272 л. с. Запас хода на чистом электричестве составляет до 210 км, а общий запас хода с учетом бензинового двигателя – до 1300 км.
Независимо от выбранного варианта, Dongfeng Yipai 008 предлагает просторный трехрядный салон, рассчитанный на шесть человек. Кресла двух передних рядов не только подогреваются, но и вентилируются, что повышает комфорт в любую погоду. В салоне также присутствуют встроенный холодильник, люк и медиасистема с большим экраном.
Цена на Dongfeng Yipai 008 стартует от 4,994 млн рублей за электрическую версию и 5,044 млн рублей за гибрид.
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Источник: IXBT