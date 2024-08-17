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В России появился новый кроссовер с просторным салоном и смешным расходом

В РФ открыт прием заказов на новый полноразмерный кроссовер Dongfeng Yipai 008

Российский рынок автомобилей пополнился новым игроком. Компания из Благовещенска начала прием заказов на полноразмерный внедорожник Dongfeng Yipai 008. Премьера автомобиля состоялась в апреле, и он уже успел привлечь внимание своей внешностью, напоминающей популярный в России Li Auto L9.

Dongfeng Yipai 008
Dongfeng Yipai 008
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ГИД ПО КАСКО

Dongfeng Yipai 008 доступен в двух вариантах: подключаемом гибриде и чисто электрическом.

Dongfeng Yipai 008
Dongfeng Yipai 008

177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер

Гибридная версия обладает 1,5-литровым бензиновым двигателем, электромотором и тяговой батареей емкостью 34 кВтч. Общая мощность системы достигает 272 л. с. Запас хода на чистом электричестве составляет до 210 км, а общий запас хода с учетом бензинового двигателя – до 1300 км.

Независимо от выбранного варианта, Dongfeng Yipai 008 предлагает просторный трехрядный салон, рассчитанный на шесть человек. Кресла двух передних рядов не только подогреваются, но и вентилируются, что повышает комфорт в любую погоду. В салоне также присутствуют встроенный холодильник, люк и медиасистема с большим экраном.

Интерьер Dongfeng Yipai 008
Интерьер Dongfeng Yipai 008

Цена на Dongfeng Yipai 008 стартует от 4,994 млн рублей за электрическую версию и 5,044 млн рублей за гибрид.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:auto.ru
Количество просмотров 4
17.08.2024
Фото:auto.ru
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