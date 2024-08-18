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Самый надежный внедорожник в мире обновился: известны подробности

Внедорожник Toyota Sequoia 2025 получил новую версию 1794 Edition iForce MAX

Toyota Sequoia 2025 года – это не просто обновленная версия, а практически новый автомобиль, который привносит в сегмент полноразмерных внедорожников мощь, роскошь и передовые технологии.

Toyota Sequoia 1794 Edition iForce MAX
Toyota Sequoia 1794 Edition iForce MAX
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Особое внимание привлекает новая отделка 1794 Edition, которая задает новый стандарт роскоши для Sequoia. С ценником от $80 135, она предлагает 20-дюймовые легкосплавные диски, панорамную стеклянную крышу и пакет буксировочных технологий, включая камеру Wi-Fi для прицепа.

Toyota Sequoia 1794 Edition iForce MAX
Toyota Sequoia 1794 Edition iForce MAX

177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер

Коричневая кожаная отделка сидений с подогревом, вентиляцией и массажем, капитанские кресла второго ряда и отделка из американского орехового дерева создают атмосферу роскоши и комфорта. Специальные коврики, аудиосистема премиум-класса JBL и 14-дюймовая информационно-развлекательная система дополняют роскошную картину.

Интерьер Toyota Sequoia 1794 Edition iForce MAX
Интерьер Toyota Sequoia 1794 Edition iForce MAX

Все модели оснащены знакомой силовой установкой i-Force Max. Она состоит из 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом, никель-металл-гидридной батареи емкостью 1,87 кВт·ч и электродвигателя, который расположен между двигателем и десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Интерьер Toyota Sequoia 1794 Edition iForce MAX
Интерьер Toyota Sequoia 1794 Edition iForce MAX

В результате, Sequoia 2025 обладает впечатляющей мощностью в 437 л.с. и крутящим моментом в 790 Нм.

Sequoia 2025 предлагает новый цвет кузова Mudbath, эксклюзивный для версии TRD Pro. Массажные сиденья доступны не только в версии 1794 Edition, но и в комплектациях Platinum и Capstone.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 2
18.08.2024
Фото:Carscoops
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