Самый надежный внедорожник в мире обновился: известны подробности

Внедорожник Toyota Sequoia 2025 получил новую версию 1794 Edition iForce MAX

Toyota Sequoia 2025 года – это не просто обновленная версия, а практически новый автомобиль, который привносит в сегмент полноразмерных внедорожников мощь, роскошь и передовые технологии.

Toyota Sequoia 1794 Edition iForce MAX

Особое внимание привлекает новая отделка 1794 Edition, которая задает новый стандарт роскоши для Sequoia. С ценником от $80 135, она предлагает 20-дюймовые легкосплавные диски, панорамную стеклянную крышу и пакет буксировочных технологий, включая камеру Wi-Fi для прицепа.

Toyota Sequoia 1794 Edition iForce MAX

Коричневая кожаная отделка сидений с подогревом, вентиляцией и массажем, капитанские кресла второго ряда и отделка из американского орехового дерева создают атмосферу роскоши и комфорта. Специальные коврики, аудиосистема премиум-класса JBL и 14-дюймовая информационно-развлекательная система дополняют роскошную картину.

Интерьер Toyota Sequoia 1794 Edition iForce MAX

Все модели оснащены знакомой силовой установкой i-Force Max. Она состоит из 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом, никель-металл-гидридной батареи емкостью 1,87 кВт·ч и электродвигателя, который расположен между двигателем и десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Интерьер Toyota Sequoia 1794 Edition iForce MAX

В результате, Sequoia 2025 обладает впечатляющей мощностью в 437 л.с. и крутящим моментом в 790 Нм.

Sequoia 2025 предлагает новый цвет кузова Mudbath, эксклюзивный для версии TRD Pro. Массажные сиденья доступны не только в версии 1794 Edition, но и в комплектациях Platinum и Capstone.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Carscoops